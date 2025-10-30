Ramos Arizpe: Habrá cierres viales por el Festival de la Catrina

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Ramos Arizpe: Habrá cierres viales por el Festival de la Catrina
    Se exhorta a automovilistas y peatones a respetar los cierres y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad pública. FOTO: CORTESÍA

El objetivo del operativo es garantizar un entorno seguro y ordenado para todos los asistentes

Con motivo del Festival de la Catrina y las celebraciones del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que se implementará un operativo especial de tránsito y seguridad durante este fin de semana, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y ordenado para todos los asistentes.

Se exhorta a automovilistas y peatones a tomar precauciones, respetar los cierres y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad pública, evitando contratiempos y accidentes durante las festividades.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Programa 'Tú Decides' llega al ejido Guajardo

El Gobierno Municipal señaló que el cierre de calles será el jueves 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en la vialidad Espinoza Mireles, de Allende a Morelos.

Por otro lado, el viernes 31 de octubre, a partir de las 17:00 horas, los cierres serán en Allende, de Charles hasta Escobedo; Acuña, de Ocampo a Zaragoza; y Matamoros, de Zaragoza a Ocampo.

Además, se cerrará el paso vehicular en el puente Óscar Flores Tapia, a la altura de la calle Matamoros, por lo que la salida será hacia el oriente por la calle Escobedo.

Ese mismo día, a las 19:00 horas el cierre será en la calle de Gómez Farías, de Morelos a Zaragoza.

La administración local puntualizó que todo el fin de semana, se mantendrá la presencia de elementos de tránsito, seguridad pública y protección civil, especialmente en el primer cuadro de la ciudad y en los alrededores de los panteones San Ignacio y San Nicolás, donde se espera una alta afluencia de visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Dan mantenimiento a panteones y espacios públicos por el Día de Muertos en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal agradeció en un comunicado la comprensión y colaboración de la ciudadanía para la realización de estos eventos, e invita a planear rutas alternas y a disfrutar con responsabilidad de las actividades del Festival de la Catrina 2025, que incluyen eventos culturales, artísticos y gastronómicos para toda la familia.

