Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo

Durante la visita, el alcalde resaltó que impulsar al campo es apostar por el desarrollo integral del municipio, al reconocer que las comunidades rurales son una parte esencial del crecimiento económico, social y cultural de Ramos Arizpe.

El Municipio de Ramos Arizpe proporcionó el material necesario para la instalación de una línea de conducción de agua, una bomba sumergible nueva y los insumos para la construcción de la losa del salón comunitario, infraestructura que beneficiará directamente a 73 familias y 176 habitantes de esta comunidad rural.

En esta ocasión, los habitantes decidieron destinar los recursos municipales a fortalecer el suministro de agua potable y mejorar las instalaciones del salón de juntas, acciones que representan un avance importante para el bienestar local.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de materiales y equipamiento en el ejido Guajardo, como parte del programa “Tú Decides”, mediante el cual las familias de cada comunidad eligen las obras prioritarias que requieren.

“Cuando el campo progresa, la ciudad también lo hace. Cada metro de tubería, cada bomba instalada o cada salón rehabilitado representa bienestar, unión y oportunidades para las familias. Con ‘Tú Decides’, escuchamos a la gente y cumplimos junto con el Gobernador Manolo Jiménez, quien nos apoya en esta iniciativa”, expresó Gutiérrez Merino.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, detalló que los trabajos incluyeron el suministro de más de un kilómetro de línea de conducción de agua con manguera de dos pulgadas, la instalación de una bomba sumergible y la entrega de materiales para la losa del salón de juntas, un espacio clave para reuniones y eventos sociales de la comunidad.

Por su parte, el comisariado ejidal, Pedro Nuncio Alvarado, agradeció al alcalde por su constante apoyo y destacó el impacto positivo del programa en toda la zona rural:

“Estamos muy agradecidos con la visita del alcalde, que vino a entregarnos los apoyos que necesitábamos: la línea de agua potable y el techo del salón de juntas. Nos ha brindado todo lo necesario, y además nos ha apoyado con el transporte escolar rural, el barbecho y con las despensas. Son apoyos muy valiosos y estamos realmente agradecidos con su gobierno”, manifestó.

El programa “Tú Decides” ha permitido que las comunidades rurales sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus propias obras, fortaleciendo la participación ciudadana y fomentando una gestión más cercana y efectiva del gobierno municipal.

En esta entrega, el alcalde estuvo acompañado por Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y por Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora, quienes reiteraron su compromiso de continuar respaldando al campo ramosarizpense, con acciones que transforman la vida de las familias y fortalecen el arraigo comunitario.