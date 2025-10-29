Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo
    El alcalde destacó que apoyar al campo es invertir en el desarrollo integral del municipio, ya que las comunidades rurales impulsan el crecimiento de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El municipio proporcionó material para una línea de conducción de agua, una bomba sumergible nueva y materiales para construir la losa del salón comunitaria

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de materiales y equipamiento en el ejido Guajardo, como parte del programa “Tú Decides”, mediante el cual las familias de cada comunidad eligen las obras prioritarias que requieren.

En esta ocasión, los habitantes decidieron destinar los recursos municipales a fortalecer el suministro de agua potable y mejorar las instalaciones del salón de juntas, acciones que representan un avance importante para el bienestar local.

TE PUEDE INTERESAR: Afina Ramos Arizpe preparativos para celebrar el Festival de la Catrina 2025

El Municipio de Ramos Arizpe proporcionó el material necesario para la instalación de una línea de conducción de agua, una bomba sumergible nueva y los insumos para la construcción de la losa del salón comunitario, infraestructura que beneficiará directamente a 73 familias y 176 habitantes de esta comunidad rural.

Durante la visita, el alcalde resaltó que impulsar al campo es apostar por el desarrollo integral del municipio, al reconocer que las comunidades rurales son una parte esencial del crecimiento económico, social y cultural de Ramos Arizpe.

$!Las acciones beneficiarán directamente a 73 familias y 176 habitantes de esta comunidad rural, detalló el Alcalde.
Las acciones beneficiarán directamente a 73 familias y 176 habitantes de esta comunidad rural, detalló el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

“Cuando el campo progresa, la ciudad también lo hace. Cada metro de tubería, cada bomba instalada o cada salón rehabilitado representa bienestar, unión y oportunidades para las familias. Con ‘Tú Decides’, escuchamos a la gente y cumplimos junto con el Gobernador Manolo Jiménez, quien nos apoya en esta iniciativa”, expresó Gutiérrez Merino.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, detalló que los trabajos incluyeron el suministro de más de un kilómetro de línea de conducción de agua con manguera de dos pulgadas, la instalación de una bomba sumergible y la entrega de materiales para la losa del salón de juntas, un espacio clave para reuniones y eventos sociales de la comunidad.

Por su parte, el comisariado ejidal, Pedro Nuncio Alvarado, agradeció al alcalde por su constante apoyo y destacó el impacto positivo del programa en toda la zona rural:

“Estamos muy agradecidos con la visita del alcalde, que vino a entregarnos los apoyos que necesitábamos: la línea de agua potable y el techo del salón de juntas. Nos ha brindado todo lo necesario, y además nos ha apoyado con el transporte escolar rural, el barbecho y con las despensas. Son apoyos muy valiosos y estamos realmente agradecidos con su gobierno”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Ramos Arizpe la rehabilitación de la Plaza Cactus: un nuevo espacio para la convivencia familiar

El programa “Tú Decides” ha permitido que las comunidades rurales sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus propias obras, fortaleciendo la participación ciudadana y fomentando una gestión más cercana y efectiva del gobierno municipal.

En esta entrega, el alcalde estuvo acompañado por Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y por Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora, quienes reiteraron su compromiso de continuar respaldando al campo ramosarizpense, con acciones que transforman la vida de las familias y fortalecen el arraigo comunitario.

Temas


Ejidos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

¿Quién? Ya saben quien
true

El PAN debe debatir la eficacia
Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde.

Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo.

Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

Manifestantes portan una efigie del presidente Donald Trump durante una protesta “No Kings” en el centro de Pittsburgh, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿Trump gobierna como un rey?
El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial.

Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
true

La suerte no juega ningún papel