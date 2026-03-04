Ramos Arizpe implementa reingeniería total en rutas de recolección de basura
COMPARTIR
Con tecnología GPS y una flotilla de seis camiones, el municipio busca optimizar el servicio ante el crecimiento urbano
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe puso en marcha un ambicioso plan de reingeniería en el sistema de Servicios Primarios, con el objetivo de optimizar la recolección de desechos ante el crecimiento poblacional.
Édgar Tamez, secretario de Servicios Primarios, explicó que la estrategia incluye la integración inmediata de una flotilla de seis vehículos equipados con tecnología de geolocalización para un monitoreo preciso.
TE PUEDE INTERESAR: Adquiere Ramos Arizpe dos nuevos camiones recolectores de basura
“Vamos a hacer una reingeniería de todas las rutas con el GPS que tienen, vamos a garantizar que pase el camión por todos los lugares para que sea a la hora que nosotros decimos”, afirmó.
El crecimiento de la ciudad ha elevado la generación de basura a 170 toneladas diarias, lo que obligó a las autoridades a ampliar la cobertura de 14 a 17 rutas, incluyendo ahora una modalidad nocturna.
Sobre la logística, Tamez señaló: “Vamos a estudiarlas bien donde vamos a recortar unas para que en lugar de que pase cierto tiempo, pues bueno, podamos tenerlo un poquito más, pero sí, ya se regenierían”.
Esta reestructuración permitirá que unidades de mayor capacidad ingresen a sectores donde antes solo operaban camionetas, mejorando la eficiencia del servicio en puntos críticos que anteriormente presentaban rezagos.
El funcionario detalló que los nuevos camiones ya cuentan con seguro, GPS y chofer asignado: “Ahorita mismo ya tienen seguro. Ya tienen GPS ya tienen el chofer entonces, ya desde ahorita empiezan a asignarse”.
La inversión para este equipamiento superó los 15 millones de pesos, combinando recursos municipales y estatales para fortalecer la infraestructura de limpieza y asegurar que la cobertura sea total y puntual.
“El camión que tenemos aquí de contenedores ya van a ir ahorita a dejar los contenedores en los lugares que se tiene y los camiones ya se van a integrar, ahorita mismo”, concluyó el secretario.