Ramos Arizpe implementa reingeniería total en rutas de recolección de basura

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe puso en marcha un ambicioso plan de reingeniería en el sistema de Servicios Primarios, con el objetivo de optimizar la recolección de desechos ante el crecimiento poblacional.

Édgar Tamez, secretario de Servicios Primarios, explicó que la estrategia incluye la integración inmediata de una flotilla de seis vehículos equipados con tecnología de geolocalización para un monitoreo preciso.

“Vamos a hacer una reingeniería de todas las rutas con el GPS que tienen, vamos a garantizar que pase el camión por todos los lugares para que sea a la hora que nosotros decimos”, afirmó.

El crecimiento de la ciudad ha elevado la generación de basura a 170 toneladas diarias, lo que obligó a las autoridades a ampliar la cobertura de 14 a 17 rutas, incluyendo ahora una modalidad nocturna.

Sobre la logística, Tamez señaló: “Vamos a estudiarlas bien donde vamos a recortar unas para que en lugar de que pase cierto tiempo, pues bueno, podamos tenerlo un poquito más, pero sí, ya se regenierían”.

Esta reestructuración permitirá que unidades de mayor capacidad ingresen a sectores donde antes solo operaban camionetas, mejorando la eficiencia del servicio en puntos críticos que anteriormente presentaban rezagos.