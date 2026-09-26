Ramos Arizpe impulsa al campo con entrega de 40 toneladas de avena forrajera

La entrega contempló mil bultos de semilla de 40 kilogramos cada uno, equivalentes a 40 toneladas, con un esquema mediante el cual los gobiernos Estatal y Municipal absorbieron el 50 por ciento del costo.

En apoyo a las familias que dependen de la actividad agropecuaria, productores de Ramos Arizpe recibieron semilla certificada de avena forrajera como parte de los programas destinados a reducir los costos de producción y facilitar el aprovechamiento de las temporadas de siembra.

Para los productores beneficiados, este tipo de programas representa una alternativa para enfrentar el aumento en el precio de los insumos y mantener la producción en las comunidades rurales del municipio.

María Lidia Piña García, una de las beneficiarias, señaló que el apoyo permite disminuir la presión económica que enfrentan quienes dependen del campo, particularmente por el encarecimiento de los productos necesarios para trabajar las tierras.

Juan José Valero López, también productor beneficiado, destacó que contar con semilla a menor costo facilita que los agricultores puedan aprovechar los periodos de siembra y destinar una menor cantidad de recursos a la alimentación del ganado.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, afirmó que el respaldo al sector rural no se limita a la distribución de semilla, sino que contempla distintas acciones dirigidas tanto a la producción como a las condiciones de vida de las familias de los ejidos.

“Sabemos lo difícil que es trabajar en el campo, lo que cuestan los insumos y todo el esfuerzo que hacen nuestras familias. Nuestro compromiso es seguir acercándoles programas y herramientas que realmente les sirvan y que lleguen hasta sus comunidades”, expresó.

Entre las acciones que se mantienen en las comunidades se encuentran los trabajos de rastreo y barbecho para preparar las tierras, además de programas para fortalecer la producción, apoyos sociales y obras orientadas a mejorar las condiciones de los ejidos.

A estas medidas se suma el programa “En Tu Ejido Tú Decides”, mediante el cual los habitantes de cada comunidad establecen cuáles son las obras que consideran prioritarias para atender sus necesidades.

El Municipio también mantiene la Ruta Ejidal “Todos por Más”, servicio que opera los lunes y viernes para facilitar el traslado de habitantes de distintas comunidades hacia la cabecera municipal.

La ruta permite a los pobladores acudir a consultas médicas, realizar trámites, efectuar compras y acceder a otros servicios sin tener que resolver por cuenta propia el traslado desde sus comunidades.

Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es mantener una atención permanente en las zonas rurales y continuar acercando programas que permitan reducir los gastos de los productores y mejorar las condiciones de las familias que viven en los ejidos.

El Alcalde agregó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantendrán los proyectos dirigidos al campo de Ramos Arizpe, con acciones enfocadas tanto en la actividad productiva como en el bienestar de las comunidades rurales.