Distribuyen 750 tarjetas del Banco del Bienestar en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 12 febrero 2026
    Distribuyen 750 tarjetas del Banco del Bienestar en Piedras Negras
    A partir deL miércoles inicio la entrega de la tarjeta bienestar en Piedras Negras, que concluye el viernes 13. Archivo

La entrega se realiza de forma escalonada y mediante convocatoria por mensaje y llamada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El miércoles comenzó en la región la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, proceso que en Piedras Negras se realizará los días 11, 12 y 13 de febrero, informó la subdelegada de Programas de Bienestar del Gobierno Federal, Rocío Domínguez Vital.

La funcionaria detalló que para este municipio se recibieron un total de 750 tarjetas, de las cuales 386 corresponden al programa de Adultos Mayores y 364 al programa Mujeres Bienestar. Las tarjetas serán entregadas directamente a las personas beneficiarias que previamente realizaron su trámite ante la Secretaría de Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia

Domínguez Vital explicó que el inicio del operativo se retrasó debido a que no se contaba con la totalidad de las tarjetas, por lo que fue necesario esperar a recibir la remesa completa antes de comenzar la distribución, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos.

Indicó que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la información precisa sobre el lugar, fecha y hora para recoger su tarjeta, así como la documentación requerida. De manera complementaria, los Servidores de la Nación ya comenzaron a realizar llamadas telefónicas para reforzar la convocatoria.

Agregó que los mensajes comenzaron a enviarse desde el lunes, a fin de que las personas cuenten con tiempo suficiente para organizarse y acudir puntualmente al sitio asignado.

En cuanto a nuevos registros, informó que del 16 al 22 de febrero se llevará a cabo el proceso de incorporación para personas que cumplan 65 años durante ese periodo, así como para mujeres de 60 años interesadas en integrarse al programa Mujeres Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: En su segundo informe al frente de la UAdeC, Pimentel presume calidad académica y cero observaciones federales

Finalmente, adelantó que el lugar donde se realizará el operativo de registro será dado a conocer durante el fin de semana, una vez que se definan los espacios adecuados para brindar una atención eficiente a la ciudadanía.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

