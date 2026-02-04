Saltillo: desmiente Municipio despidos masivos en planta Stellantis

El director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, desmintió de manera categórica las versiones que alertan sobre presuntos despidos masivos en la planta Stellantis y una supuesta desestabilización permanente del empleo en la Región Sureste de Coahuila.

El funcionario señaló que las afirmaciones difundidas por el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, carecen de sustento oficial y no reflejan la realidad económica ni laboral que actualmente vive la entidad, particularmente en uno de sus sectores productivos más relevantes.

Garza Naranjo advirtió que la difusión de escenarios alarmistas genera incertidumbre entre las y los trabajadores, además de afectar la confianza en la industria y en el clima de inversión que distingue a Coahuila a nivel nacional.

Subrayó que la fortaleza económica del estado se ha construido sobre la base de la certeza, la inversión y el trabajo coordinado entre gobierno, empresas y sindicatos, por lo que llamó a evitar la especulación y a privilegiar información veraz y responsable cuando se habla del futuro laboral de miles de familias coahuilenses.

Asimismo, informó que existe comunicación permanente entre el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y Guillermo Díaz Castañeda, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, con quien se ha reiterado que la planta Stellantis continúa con sus procesos de contratación de personal.