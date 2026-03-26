Ramos Arizpe, listo para recibir visitantes con oferta turística y seguridad

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció que todas las atracciones turísticas del municipio se encuentran abiertas para el periodo vacacional. Con la reciente inauguración de “Aquaramos” y la operatividad de espacios emblemáticos, se busca atraer a visitantes locales y extranjeros. “Inauguramos Aquaramos, que es el principal, pero pues tenemos todos los demás atractivos abiertos, lo que es Dinolandia, el museo y el gimnasio, que va a quedar abierto todos los días”, explicó Gutiérrez Merino sobre la oferta disponible en la zona urbana.

El edil destacó que la oferta se extiende a las zonas rurales, donde se esperan rodeos, cabalgatas y visitas a sitios históricos y naturales. Entre ellos resaltó la presa Palo Blanco, las aguas termales y la emblemática hacienda de Guadalupe, donde se ofició la última misa de Miguel Hidalgo. Respecto al impacto económico, el alcalde subrayó la importancia de que la derrama llegue directamente a las comunidades rurales. “Es muy importante que busquen las tienditas, que busquen los lugares chiquitos que están ahí en los ejidos”, instó el mandatario municipal a los viajeros. Gutiérrez Merino señaló que la llegada de familiares desde Estados Unidos y otras ciudades de México potenciará el comercio local. “Lo que dejen ahí, lo que se gaste, pues bueno, le paga la luz o le paga la renta o paga al trabajador”, puntualizó sobre el beneficio en los ejidos.

En el ámbito de seguridad, confirmó que este viernes inicia el operativo especial a partir de las 10:00 horas. En este despliegue participarán los departamentos de Seguridad Pública, Protección Civil y Turismo, en coordinación con el Estado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Finalmente, el alcalde mencionó que, a la par del turismo, la industria sigue diversificándose con la llegada de empresas de tecnología. Aseguró que la mano de obra calificada en Ramos Arizpe es sólida y que las inversiones están garantizadas gracias a la seguridad que ofrece Coahuila.

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