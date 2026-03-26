Ramos Arizpe, listo para recibir visitantes con oferta turística y seguridad
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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los principales atractivos turísticos de Ramos Arizpe permanecen abiertos durante el periodo vacacional y anunció un operativo especial de seguridad
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció que todas las atracciones turísticas del municipio se encuentran abiertas para el periodo vacacional. Con la reciente inauguración de “Aquaramos” y la operatividad de espacios emblemáticos, se busca atraer a visitantes locales y extranjeros.
“Inauguramos Aquaramos, que es el principal, pero pues tenemos todos los demás atractivos abiertos, lo que es Dinolandia, el museo y el gimnasio, que va a quedar abierto todos los días”, explicó Gutiérrez Merino sobre la oferta disponible en la zona urbana.
El edil destacó que la oferta se extiende a las zonas rurales, donde se esperan rodeos, cabalgatas y visitas a sitios históricos y naturales. Entre ellos resaltó la presa Palo Blanco, las aguas termales y la emblemática hacienda de Guadalupe, donde se ofició la última misa de Miguel Hidalgo.
Respecto al impacto económico, el alcalde subrayó la importancia de que la derrama llegue directamente a las comunidades rurales. “Es muy importante que busquen las tienditas, que busquen los lugares chiquitos que están ahí en los ejidos”, instó el mandatario municipal a los viajeros.
Gutiérrez Merino señaló que la llegada de familiares desde Estados Unidos y otras ciudades de México potenciará el comercio local. “Lo que dejen ahí, lo que se gaste, pues bueno, le paga la luz o le paga la renta o paga al trabajador”, puntualizó sobre el beneficio en los ejidos.
En el ámbito de seguridad, confirmó que este viernes inicia el operativo especial a partir de las 10:00 horas. En este despliegue participarán los departamentos de Seguridad Pública, Protección Civil y Turismo, en coordinación con el Estado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
Finalmente, el alcalde mencionó que, a la par del turismo, la industria sigue diversificándose con la llegada de empresas de tecnología. Aseguró que la mano de obra calificada en Ramos Arizpe es sólida y que las inversiones están garantizadas gracias a la seguridad que ofrece Coahuila.