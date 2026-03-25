Donación multiorgánica en Saltillo dará vida a más de cinco personas

La decisión de una familia en Saltillo de autorizar la donación de órganos de un hombre de 32 años permitirá mejorar la calidad de vida de más de cinco personas, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila. La procuración se realizó en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2, donde se concretó la cuarta donación multiorgánica de 2026.

De acuerdo con el médico subespecialista en terapia intensiva y encargado de la Coordinación de Donación y Procuración de Órganos con fines de Trasplante, Enrique Nova, el paciente —identificado como David— padecía hipertensión e ingresó días antes al hospital por complicaciones derivadas de esa enfermedad. Pese a los esfuerzos médicos, presentó un deterioro neurológico que derivó en un evento vascular cerebral, por lo que, tras la valoración correspondiente, se determinó que hígado, riñones, hueso y córneas eran viables para donación. DESTINO El hígado fue trasladado a un hospital de Monterrey, Nuevo León; los riñones, a la UMAE No. 25, también en Monterrey; el hueso, al Banco de Tejidos del Hospital Universitario de Nuevo León; mientras que las córneas quedaron a disposición de pacientes en Coahuila.

Según la información, la autorización fue otorgada por la esposa del donador, acompañada por sus dos hijos, quienes comprendieron el alcance del acto solidario. Previo al procedimiento, personal médico, familiares y amistades despidieron al donador con una valla de aplausos durante su traslado a quirófano. El especialista subrayó la importancia de fomentar la cultura de la donación de órganos y recordó que, aunque las personas pueden registrarse como donadoras voluntarias ante el CENATRA —Centro Nacional de Trasplantes— o el IMSS, la decisión final siempre corresponde a la familia. Por ello, insistió en la importancia de hablar del tema en vida.

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