Ramos Arizpe: llama Municipio a mantener limpia la ciudad y usar contenedores especiales

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: llama Municipio a mantener limpia la ciudad y usar contenedores especiales
    Existen contenedores habilitados en diversas colonias del municipio para desechos específicos. CORTESÍA

Pide Municipio participación ciudadana para mejorar la limpieza urbana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de fortalecer las acciones de salud pública y preservar en óptimas condiciones los espacios de uso común, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe exhortó a la ciudadanía a colaborar en las labores de limpieza urbana y a realizar un uso adecuado de los contenedores destinados a la disposición de residuos especiales.

La administración municipal informó que actualmente se encuentran instalados contenedores en diversas colonias del municipio, entre ellas Escorial, Mirador, Analco, Santos Saucedo y Blanca Esthela, los cuales están destinados específicamente para el depósito de cacharros, llantas y otros desechos que no forman parte del sistema regular de recolección domiciliaria.

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La autoridad destacó la importancia de evitar la acumulación de residuos en patios, vialidades y lotes baldíos, ya que estas prácticas contribuyen a la generación de focos de infección y representan un riesgo potencial para la salud de la población, particularmente de los sectores más vulnerables.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para respetar los puntos establecidos para la disposición de residuos y mantener en buen estado los espacios públicos, con el fin de facilitar las labores de recolección, limpieza y conservación urbana.

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Se precisó que los contenedores instalados cuentan con capacidad para recibir desechos de gran volumen y son retirados de manera periódica para su traslado al sitio de disposición final correspondiente, lo que permite garantizar la continuidad del servicio en beneficio de la comunidad.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su exhorto a la participación responsable de la ciudadanía, subrayando que la colaboración social es fundamental para conservar un entorno limpio, ordenado y saludable en todos los sectores del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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