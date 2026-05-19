Niñas y niños llenan de arte la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe

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    Niñas y niños llenan de arte la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe
    La exposición reúne 150 obras elaboradas por niñas y niños. CORTESÍA

La muestra fue organizada por la Zona Escolar 125 de nivel preescolar

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Presidencia Municipal de Ramos Arizpe abrió sus puertas a la exposición artística “El color de las emociones”, organizada por la Zona Escolar 125 de nivel preescolar y conformada por la participación de 11 planteles educativos.

La muestra se desarrolla este 19 y 20 de mayo en las instalaciones de la Presidencia Municipal y reúne 150 obras seleccionadas de entre más de mil trabajos elaborados por niñas y niños de preescolar.

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A través del dibujo y la pintura, las y los pequeños participantes expresan distintas emociones, experiencias y situaciones de la vida cotidiana, reflejando su creatividad, sensibilidad e imaginación mediante el arte.

Las obras exhibidas muestran diversas perspectivas sobre el entorno que rodea a las infancias, convirtiéndose en un espacio donde las y los estudiantes pueden compartir sus sentimientos y formas de ver el mundo.

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Autoridades educativas señalaron que este tipo de actividades fomentan el desarrollo emocional y artístico de las niñas y niños, además de fortalecer la convivencia entre las familias y la comunidad escolar.

La exposición permanecerá abierta al público durante este lunes 19 y martes 20 de mayo, con el objetivo de que las familias y ciudadanía interesada puedan apreciar el talento y esfuerzo de las y los estudiantes participantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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