Niñas y niños llenan de arte la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Presidencia Municipal de Ramos Arizpe abrió sus puertas a la exposición artística “El color de las emociones”, organizada por la Zona Escolar 125 de nivel preescolar y conformada por la participación de 11 planteles educativos. La muestra se desarrolla este 19 y 20 de mayo en las instalaciones de la Presidencia Municipal y reúne 150 obras seleccionadas de entre más de mil trabajos elaborados por niñas y niños de preescolar.

A través del dibujo y la pintura, las y los pequeños participantes expresan distintas emociones, experiencias y situaciones de la vida cotidiana, reflejando su creatividad, sensibilidad e imaginación mediante el arte. Las obras exhibidas muestran diversas perspectivas sobre el entorno que rodea a las infancias, convirtiéndose en un espacio donde las y los estudiantes pueden compartir sus sentimientos y formas de ver el mundo.

Autoridades educativas señalaron que este tipo de actividades fomentan el desarrollo emocional y artístico de las niñas y niños, además de fortalecer la convivencia entre las familias y la comunidad escolar. La exposición permanecerá abierta al público durante este lunes 19 y martes 20 de mayo, con el objetivo de que las familias y ciudadanía interesada puedan apreciar el talento y esfuerzo de las y los estudiantes participantes.

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