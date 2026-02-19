Ramos Arizpe logra saldo blanco ante la ASF: cero pesos por aclarar en su gestión

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó su modelo de rendición de cuentas al recibir la notificación oficial de la Auditoría Superior de la Federación, organismo que determinó que la administración local no presenta montos pendientes de solventar.

La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la revisión exhaustiva correspondiente al ejercicio 2024, proceso ante el cual la administración actual entregó con éxito toda la documentación técnica y financiera requerida. Gracias a esta disposición institucional, el municipio logró solventar el procedimiento de manera satisfactoria, cerrando el ciclo de fiscalización sin observaciones pendientes.

Este resultado técnico es producto del proceso de seguimiento a las acciones de fiscalización, donde se comprobó que el uso de los recursos federales fue ejecutado bajo estrictos lineamientos de legalidad y sin irregularidades financieras.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que obtener una cifra de cero pesos por aclarar ante la instancia federal no es un hecho fortuito, sino el reflejo de una política de respeto al recurso público y de cuidado a las finanzas municipales.

Para el mandatario local, este desempeño administrativo busca generar confianza entre los ciudadanos y asegurar que el crecimiento de la ciudad se realice con orden, honestidad y con una planeación financiera impecable.

Gutiérrez Merino también destacó que este tipo de resultados ofrecen una garantía de seguridad jurídica para los inversionistas y una certeza necesaria para la opinión pública sobre el destino de los impuestos.

El logro ante la federación se complementa con la calificación del 100 por ciento obtenida recientemente ante el órgano de transparencia de Coahuila, lo que posiciona al municipio como un referente en el cumplimiento de obligaciones informativas.

El edil reconoció que este éxito institucional es compartido con todas las áreas de la administración, las cuales han trabajado de manera coordinada para mantener los expedientes en orden y listos para cualquier proceso de revisión.

Finalmente, la autoridad municipal reiteró que la transparencia y la correcta rendición de cuentas seguirán siendo los pilares de su gestión para fortalecer la credibilidad de las instituciones y el bienestar de Ramos Arizpe.