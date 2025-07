Ramos Arizpe mantiene firme su estrategia de inversión ante la incertidumbre del T-MEC

En un escenario de creciente incertidumbre económica global, avivado por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posible imposición de aranceles del 30 % a productos mexicanos, el municipio de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de seguir siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, apalancándose en sus sólidas ventajas geográficas y de seguridad.

La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista cada seis años, se ha vuelto a colocar en el centro del debate económico.

Jacobo Zertuche, director de Fomento Económico de Ramos Arizpe, abordó la situación con una perspectiva realista pero optimista.

“Hay una incertidumbre, sí, la hay, ¿verdad? No te voy a decir que no la hay, porque en todo México, a raíz de esto que nos volvió a decir, que si para el 1 de agosto no controla la presidenta ciertos temas, va a entrar otra vez, o va a entrar el 30 % de aranceles a ciertos productos”, señaló Zertuche, reconociendo la inquietud generalizada que estas declaraciones generan.

A pesar de este panorama, Zertuche enfatizó la directriz clara por parte de las autoridades municipales. “Nosotros seguimos en nuestra posición, ¿verdad? Es muy puntual. La instrucción del alcalde es seguir siendo atractivos para las empresas que se vengan parte”, afirmó. Esta instrucción busca blindar la economía local ante las posibles repercusiones de decisiones políticas externas.

El director de Fomento Económico resaltó la consolidación de Ramos Arizpe como un punto clave para la inversión, no solo de Estados Unidos y Canadá, sino también de Europa y otras regiones. “Gracias a Dios, Ramos es una ciudad muy consolidada en cuanto a las empresas, y siendo atractivos para ellos, pues por ciertos motivos”, indicó, subrayando la diversificación de las fuentes de capital.

Entre los factores clave que hacen a Ramos Arizpe un destino atractivo, Zertuche destacó la ubicación y, de manera crucial, la seguridad. “Uno de ellos, obviamente, la ubicación geográfica; pero también, la más importante es la seguridad que ha venido trabajando el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Tomás Gutiérrez”, enfatizó, dejando claro que sin las garantías de seguridad, la posición geográfica sería insuficiente.

En cuanto a la renegociación del T-MEC, Zertuche explicó el proceso periódico: “Esto de la renegociación del T-MEC, pues es cada seis años. La última vez que se renegoció fue en el 2020, y este año tenían pactado para ver, pues, son puntos estratégicos para mejorarla”. La actual situación con las declaraciones de Trump añade una capa de complejidad al diálogo.

Pese a la tensión, la inversión no se ha detenido en el municipio. Zertuche aclaró: “La incertidumbre que se genera no es en las empresas ya establecidas”. Además, aseguró que no han recibido ninguna indicación, de parte de empresas con planes de establecerse, de que vayan a posponer sus proyectos a causa de esta situación, manteniendo la confianza en el dinamismo de la región.

“Las inversiones siguen estando, y no me ha tocado ver ninguna que me diga: ‘¿sabes qué?, va a parar, pues, porque va a haber algún arancel o algo’”, puntualizó Zertuche, desmintiendo rumores de paralización en los proyectos de inversión. Las empresas con arraigo en la región buscan una permanencia a largo plazo, más allá de los ciclos políticos de los países vecinos.

El director de Fomento Económico reiteró la postura de resiliencia: “La postura de nosotros sigue siendo la misma. Independientemente de las decisiones que tome el país vecino, vamos a seguir nosotros con la misma posición, por indicaciones de nuestro gobernador y nuestro alcalde, de siempre seguir atrayendo la inversión y la economía”.