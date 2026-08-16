Ramos Arizpe mantiene trabajos para fortalecer infraestructura hidráulica

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    Ramos Arizpe mantiene trabajos para fortalecer infraestructura hidráulica
    Se cambiarán 40 metros lineales de tubería en prolongación bulevar Del Valle y bulevar Jaime Benavides Pompa. CORTESÍA

Las cuadrillas realizan labores de excavación y sustitución de la línea hidráulica

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantiene en marcha diversas acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica en distintos sectores de la ciudad, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), con el objetivo de fortalecer el servicio que reciben las familias.

Entre los trabajos que actualmente se desarrollan destaca el cambio de 40 metros lineales de línea hidráulica en el sector de prolongación bulevar Del Valle y bulevar Jaime Benavides Pompa, donde cuadrillas de EMAS realizan labores de excavación y sustitución de tubería.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vuelve-el-agua-y-la-tranquilidad-a-familias-de-ejido-la-leona-en-ramos-arizpe-EK22820657

Como parte de esta intervención también se contempla la construcción de dos pozos de visita, infraestructura que permitirá facilitar las labores de mantenimiento de la red y mejorar las condiciones para futuras intervenciones en beneficio de sectores como Del Valle II y Haciendas III.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, explicó que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para conservar en mejores condiciones la infraestructura y atender las necesidades que se presentan en diferentes puntos del municipio.

$!El Gobierno Municipal continuará con obras de mantenimiento y mejora de la red, afirmó el Alcalde.
El Gobierno Municipal continuará con obras de mantenimiento y mejora de la red, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

”Estamos trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestras líneas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Son acciones necesarias que nos permiten intervenir la infraestructura y mantenerla en mejores condiciones”, señaló.

De manera paralela, personal de EMAS realizó mantenimiento preventivo en el pozo San José 2 y trabajos de reparación en la línea de conducción del sector San José, correspondiente al rebombeo hacia Villa Magna.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vehiculo-donado-por-gm-fortalecera-brigadas-sociales-en-ramos-arizpe-DK22820223

El organismo destacó que estas labores forman parte de las acciones preventivas y correctivas que se implementan para fortalecer la operación del sistema hidráulico y atender oportunamente las necesidades que surgen en la infraestructura.

El Gobierno Municipal, a través de EMAS, continuará con los trabajos de mantenimiento, reparación y mejora de la red hidráulica en diferentes sectores de Ramos Arizpe, con prioridad en las acciones necesarias para fortalecer el servicio y brindar una atención adecuada a la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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