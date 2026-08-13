Vuelve el agua y la tranquilidad a familias de ejido La Leona, en Ramos Arizpe

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    Vuelve el agua y la tranquilidad a familias de ejido La Leona, en Ramos Arizpe
    Habitantes de La Leona destacaron el impacto de la obra en la vida cotidiana de la comunidad. CORTESÍA

La falla del equipo anterior obligaba a las familias a acarrear agua desde un pozo ejidal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Cerca de 300 habitantes del ejido La Leona recuperaron un suministro adecuado de agua potable con la entrega de un nuevo equipamiento para el pozo de la comunidad, obra realizada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ante las dificultades generadas por la falla del sistema anterior.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega del equipo, que representó una inversión de 246 mil pesos y contempla la instalación de una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, así como los componentes necesarios para mejorar la distribución del agua hacia los hogares.

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La falta del equipo había obligado a las familias a acarrear agua desde un pozo ejidal, complicando actividades domésticas y labores relacionadas con el cuidado de animales y plantas.

Humberto Valdés Mata, habitante de La Leona, destacó que la nueva infraestructura representa un beneficio para toda la comunidad.

$!Habitantes de La Leona recuperan el agua potable.
Habitantes de La Leona recuperan el agua potable. CORTESÍA

“Estábamos batallando, acarreando agua de un pozo ejidal hacia la comunidad. Con esta entrega nos beneficiamos todo el pueblo, nos ha servido mucho para el uso doméstico, para nuestros animales, para las plantas; queremos agradecer al alcalde y al gobernador por este gran apoyo”, expresó.

Jesús Valdés resaltó la importancia del agua para mantener activas las actividades productivas del campo.

$!El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe renovó el equipamiento del pozo de la comunidad.
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe renovó el equipamiento del pozo de la comunidad. CORTESÍA

“Es muy buena obra, antes no teníamos agua y ahorita tenemos el agua que necesitamos, y más. Si no hay agua no hay nada, está el rancho muerto, pero habiendo agua está todo alegre y en producción constante”, señaló.

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Con la rehabilitación del pozo, las familias de La Leona ya no tendrán que trasladar el líquido desde otras fuentes para cubrir necesidades básicas, lo que permitirá mejorar sus condiciones cotidianas y apoyar las actividades agropecuarias de la comunidad.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe señaló que continuará atendiendo las necesidades prioritarias de los ejidos mediante obras que permitan mejorar los servicios básicos y las condiciones de vida de las familias que habitan en el sector rural.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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