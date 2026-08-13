Vuelve el agua y la tranquilidad a familias de ejido La Leona, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Cerca de 300 habitantes del ejido La Leona recuperaron un suministro adecuado de agua potable con la entrega de un nuevo equipamiento para el pozo de la comunidad, obra realizada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ante las dificultades generadas por la falla del sistema anterior. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega del equipo, que representó una inversión de 246 mil pesos y contempla la instalación de una bomba sumergible de 15 caballos de fuerza, así como los componentes necesarios para mejorar la distribución del agua hacia los hogares.

La falta del equipo había obligado a las familias a acarrear agua desde un pozo ejidal, complicando actividades domésticas y labores relacionadas con el cuidado de animales y plantas. Humberto Valdés Mata, habitante de La Leona, destacó que la nueva infraestructura representa un beneficio para toda la comunidad.

“Estábamos batallando, acarreando agua de un pozo ejidal hacia la comunidad. Con esta entrega nos beneficiamos todo el pueblo, nos ha servido mucho para el uso doméstico, para nuestros animales, para las plantas; queremos agradecer al alcalde y al gobernador por este gran apoyo”, expresó. Jesús Valdés resaltó la importancia del agua para mantener activas las actividades productivas del campo.

“Es muy buena obra, antes no teníamos agua y ahorita tenemos el agua que necesitamos, y más. Si no hay agua no hay nada, está el rancho muerto, pero habiendo agua está todo alegre y en producción constante”, señaló.

Con la rehabilitación del pozo, las familias de La Leona ya no tendrán que trasladar el líquido desde otras fuentes para cubrir necesidades básicas, lo que permitirá mejorar sus condiciones cotidianas y apoyar las actividades agropecuarias de la comunidad. El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe señaló que continuará atendiendo las necesidades prioritarias de los ejidos mediante obras que permitan mejorar los servicios básicos y las condiciones de vida de las familias que habitan en el sector rural.