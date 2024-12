Ramos Arizpe: ‘Me voy contento de recibir saludos y no mentadas de ma... en la calle’, dice Chema Morales

Este 31 de diciembre, el alcalde de Ramos Arizpe deja el cargo por segunda ocasión, finalizando la segunda administración municipal que encabezó desde 2022 hasta este último día de 2024.

“Me voy muy contento, la verdad, con las obras entregadas, con las acciones realizadas, por cómo recibí el municipio y por cómo lo estamos entregando. Creo que le dimos la vuelta a muchas cosas”, señaló Morales Padilla.

El edil aseguró que trabajos como los realizados en alumbrado público, la alameda y el complejo recreativo del sector muestran el avance que se tuvo dentro de su administración.

“Hoy entrego un municipio mucho mejor que el que recibí y creo que eso es lo que cualquier alcalde puede aspirar: dejar un granito de arena. Me voy satisfecho, me voy contento”, comentó el alcalde saliente.

Chema Morales hizo memoria sobre los diferentes retos que se vivieron en su administración, asegurando que el trabajo realizado demuestra el amor que le tiene a estas tierras.

“Me tocaron situaciones muy complicadas en mi administración, desde deudas hasta pandemia, y creo que las obras, las acciones y los programas realizados reflejan el amor que le tenemos a Ramos Arizpe. Me voy contento de recibir saludos y no mentadas de madre en la calle”, aseguró el alcalde Morales.