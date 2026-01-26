Ramos Arizpe: Nuevo pozo Analco 3 fortalecerá el suministro hídrico del municipio

Coahuila
/ 26 enero 2026
    Ramos Arizpe: Nuevo pozo Analco 3 fortalecerá el suministro hídrico del municipio
    La obra permitirá mejorar la presión y continuidad del servicio de agua potable. FOTO: CORTESÍA

El proyecto se suma a otros avances como el pozo Minerva 2, ubicado en el ejido Nuevo Yucatán

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el abasto de agua potable y mejorar el servicio en beneficio de las familias del municipio, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que en fecha próxima el pozo Analco 3 será incorporado a la red de distribución, lo que permitirá reforzar de manera significativa el suministro en la zona poniente de la ciudad.

El presidente municipal destacó que esta obra forma parte de la estrategia integral implementada durante su administración para garantizar nuevas fuentes de abastecimiento, ante el crecimiento urbano y la creciente demanda del vital líquido.

Subrayó que este esfuerzo ya ha comenzado a rendir frutos con proyectos como Minerva 2, ubicado en el ejido Nuevo Yucatán, el cual se encuentra en su etapa final, y ahora con Analco 3, que ha registrado un caudal importante.

“En esta búsqueda constante de nuevas fuentes de abasto, hoy podemos decir que Analco 3 ha avanzado de manera muy positiva, venimos trabajando desde hace tiempo ahí y podría estar dando alrededor de los 10 a 12 litros por segundo, y vendrá a fortalecer la atención a la zona poniente”, señaló el edil.

$!Se estima que el nuevo pozo aporte un caudal de 10 a 12 litros por segundo, afirmó el Alcalde.
Se estima que el nuevo pozo aporte un caudal de 10 a 12 litros por segundo, afirmó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

El pozo Analco 3 se localiza sobre el bulevar Mariano Morales y actualmente presenta un avance aproximado del 80 por ciento, por lo que se espera que en breve pueda integrarse formalmente a la infraestructura hidráulica municipal, contribuyendo a mejorar la presión y continuidad del servicio para cientos de hogares.

Finalmente, Gutiérrez Merino hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y cumplir con el pago de los servicios municipales, como el agua potable, la anualidad y el predial, ya que estas aportaciones permiten acelerar las inversiones en infraestructura y ampliar los beneficios a más colonias.

“Cuidar el agua y cumplir con nuestras contribuciones es la manera en que las inversiones llegan más rápido y se traducen en una mejor calidad de vida para todas y todos”, concluyó el alcalde.

