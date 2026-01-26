Ramos Arizpe: Nuevo pozo Analco 3 fortalecerá el suministro hídrico del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el abasto de agua potable y mejorar el servicio en beneficio de las familias del municipio, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que en fecha próxima el pozo Analco 3 será incorporado a la red de distribución, lo que permitirá reforzar de manera significativa el suministro en la zona poniente de la ciudad.

El presidente municipal destacó que esta obra forma parte de la estrategia integral implementada durante su administración para garantizar nuevas fuentes de abastecimiento, ante el crecimiento urbano y la creciente demanda del vital líquido.

Subrayó que este esfuerzo ya ha comenzado a rendir frutos con proyectos como Minerva 2, ubicado en el ejido Nuevo Yucatán, el cual se encuentra en su etapa final, y ahora con Analco 3, que ha registrado un caudal importante.

“En esta búsqueda constante de nuevas fuentes de abasto, hoy podemos decir que Analco 3 ha avanzado de manera muy positiva, venimos trabajando desde hace tiempo ahí y podría estar dando alrededor de los 10 a 12 litros por segundo, y vendrá a fortalecer la atención a la zona poniente”, señaló el edil.