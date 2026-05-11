Ramos Arizpe preserva su esencia entre historia y tradiciones

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Coahuila
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    Ramos Arizpe preserva su esencia entre historia y tradiciones
    Las plazas y calles del centro conservan el ambiente tradicional del municipio. CORTESÍA

Calles antiguas, gastronomía típica y comunidades rurales mantienen vivo el arraigo cultural del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- A 46 años de haber sido elevada a ciudad, Ramos Arizpe conserva espacios, costumbres y expresiones que continúan formando parte de la identidad de sus habitantes.

Entre calles tradicionales, plazas públicas, templos históricos y antiguos barrios, el municipio mantiene viva una esencia que ha acompañado a generaciones enteras y que aún puede apreciarse en la vida cotidiana.

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En distintos sectores de la ciudad permanecen edificios y comunidades que reflejan el carácter histórico de Ramos Arizpe. La parroquia de San Nicolás de Tolentino, las antiguas casonas del primer cuadro y localidades rurales como Santo Domingo siguen siendo puntos de encuentro para las familias y referentes del arraigo local.

$!La parroquia de San Nicolás de Tolentino forma parte del patrimonio histórico de Ramos Arizpe.
La parroquia de San Nicolás de Tolentino forma parte del patrimonio histórico de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Aunque el crecimiento urbano e industrial ha transformado al municipio durante las últimas décadas, las tradiciones continúan presentes en celebraciones populares, reuniones familiares y actividades que forman parte de la memoria colectiva.

La elaboración de pan de pulque, la cocina típica del noreste y la convivencia en plazas y espacios públicos son algunas de las prácticas que permanecen vigentes entre los habitantes.

$!El crecimiento urbano mantiene viva la conexión con el pasado.
El crecimiento urbano mantiene viva la conexión con el pasado. CORTESÍA

Con el paso del tiempo, Ramos Arizpe ha evolucionado sin desprenderse de elementos que fortalecen el sentido de pertenencia y mantienen viva la conexión de la comunidad con su pasado.

Hoy, el municipio conserva el encanto de una ciudad donde la historia y las costumbres todavía forman parte de la vida diaria.

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