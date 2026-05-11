Nuevas rutas alimentadoras en Saltillo registran hasta 2 mil pasajes diarios

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    Nuevas rutas alimentadoras en Saltillo registran hasta 2 mil pasajes diarios
    La ruta 714, que enlaza Nuevo Mirasierra con el sector Saltillo 2000, forma parte del nuevo esquema de transporte implementado para mejorar la cobertura en zonas donde anteriormente no se contaba con servicio regular. CORTESÍA

La nueva ruta 112 ampliará la cobertura hacia el norte de la ciudad, partiendo desde la calzada Antonio Narro y recorriendo sectores como la prolongación Urdiñola

A una semana de su implementación, las nuevas rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo han registrado una respuesta ciudadana positiva, alcanzando cifras de hasta 2 mil pasajes diarios y generando ahorros significativos para las familias trabajadoras.

El alcalde Javier Díaz González informó que tanto la ruta 714, que conecta Nuevo Mirasierra con la Saltillo 2000, como la 716, que recorre Otilio González hacia el centro, están cumpliendo el objetivo de brindar movilidad en zonas donde anteriormente no existía el servicio.

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“La gente las está recibiendo bastante bien porque están viendo que son rutas que pasan por lugares donde generalmente no había transporte público. Muchísima gente está teniendo participación porque se están ahorrando pasajes”, explicó Díaz González.

El mandatario municipal destacó que estas rutas permiten a los usuarios interconectarse con el sistema principal pagando un solo pasaje, lo que ha impactado positivamente en la economía familiar y ha mejorado los tiempos de traslado de sur a norte y de oriente a poniente.

Asimismo, adelantó que próximamente se incorporará la ruta 112, la cual brindará servicio desde la calzada Antonio Narro hacia el norte de la ciudad, ingresando por sectores como la prolongación Urdiñola, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura del transporte público.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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