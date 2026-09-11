Ramos Arizpe prevé entregar 40 toneladas de semilla de avena a productores

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Coahuila
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    Ramos Arizpe prevé entregar 40 toneladas de semilla de avena a productores
    Las lluvias recientes han permitido mejorar las condiciones de humedad en las zonas rurales del municipio respecto al año pasado, según informó Maribel Marty Garza. CORTESÍA

El programa para el ciclo otoño-invierno arrancaría el 23 o 24 de septiembre; Desarrollo Rural reporta mejores condiciones de humedad que el año pasado

La Dirección de Desarrollo Rural de Ramos Arizpe alista la entrega de apoyos para el campo local, con una meta proyectada de 40 toneladas de semilla de avena destinadas a productores agrícolas del municipio para el próximo ciclo otoño-invierno.

Maribel Marty Garza, titular de la dependencia municipal, informó que las recientes precipitaciones han dejado condiciones favorables en las zonas rurales y, según explicó, han permitido una mayor captación de agua en el subsuelo y las fuentes de abastecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-apagones-de-cfe-afectan-pozos-de-agua-y-lluvias-saturan-drenajes-AG23431364

“Gracias a Dios hemos tenido una temporada buena de lluvias. Ahorita no hemos tenido una sequía fuerte; el subsuelo se ha podido abastecer un poquito con la absorción, y ha habido apoyo para que la gente pueda sembrar sus parcelas y tengan buenas cosechas”, señaló.

Aunque las precipitaciones no se han presentado de manera generalizada en toda la extensión territorial del municipio, Marty Garza aseguró que las condiciones son mejores que las registradas durante el año pasado, particularmente para la disponibilidad de alimento para el ganado y las fuentes comunitarias de agua.

“Estamos ahorita mejor, el año pasado fue un poquito más de sequía. Ha sido un buen año para que el subsuelo se pueda reabastecer, y también los mantos acuíferos y los pozos se nos mantengan para beneficio de la comunidad”, explicó.

$!La Dirección de Desarrollo Rural proyecta distribuir 40 toneladas de semilla de avena entre productores de Ramos Arizpe para el próximo ciclo otoño-invierno.
La Dirección de Desarrollo Rural proyecta distribuir 40 toneladas de semilla de avena entre productores de Ramos Arizpe para el próximo ciclo otoño-invierno. CORTESÍA

Respecto a los insumos para el próximo ciclo agrícola, la funcionaria detalló que el esquema de distribución ya fue abordado con las autoridades municipales y se prevé que comience durante la segunda mitad de septiembre.

“Ya lo platiqué con el alcalde, tenemos contemplado que el arranque de la semilla de avena sea más o menos en las mismas fechas que arranca el transporte, como para el 23 o 24 de septiembre”, puntualizó.

La meta planteada por Desarrollo Rural es distribuir 40 toneladas de semilla de avena entre productores del municipio para apoyar la siembra correspondiente al ciclo otoño-invierno.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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