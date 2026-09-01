Ramos Arizpe prevé llegada de más de 5 mil empleos para 2026 impulsados por expansión de ocho empresas

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    Ramos Arizpe prevé llegada de más de 5 mil empleos para 2026 impulsados por expansión de ocho empresas
    La expansión y llegada de nuevas empresas fortalecerá la generación de empleos y la actividad industrial en Ramos Arizpe. IA

La expansión y llegada de nuevos proyectos industriales permitirá generar más de 5 mil plazas laborales en Ramos Arizpe durante 2027

RAMOS ARIZPE, COAH.- La expansión de la industria y la llegada de nuevos proyectos de inversión permitirán a Ramos Arizpe generar más de 5 mil empleos durante 2027, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que actualmente se encuentran en proceso de construcción o ampliación ocho empresas, cuyos proyectos comenzarán a reflejarse en la generación de puestos de trabajo durante el próximo año.

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El edil explicó que algunos de los nuevos proyectos todavía no pueden ser anunciados públicamente debido a cuestiones estratégicas y comerciales, aunque confirmó que varias compañías ya trabajan en sus instalaciones.

Gutiérrez Merino destacó además la diversificación de la actividad industrial del municipio, estrategia que ha permitido reducir el impacto de las fluctuaciones que enfrenta el sector automotriz ante factores como los aranceles y las condiciones del mercado internacional.

A la par, resaltó la vinculación entre las empresas y las instituciones educativas mediante el modelo de educación dual, con el objetivo de que los jóvenes egresen con preparación acorde a las necesidades del sector productivo y puedan acceder a empleos formales y especializados.

El alcalde aseguró que actualmente existe estabilidad laboral en las empresas instaladas en Ramos Arizpe, donde, afirmó, se mantienen condiciones favorables tanto para trabajadores como para compañías.

Finalmente, adelantó que el Municipio contempla realizar una feria del empleo para vincular a los habitantes directamente con las empresas que se encuentran en proceso de instalación y ampliación.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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