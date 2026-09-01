Advierten multas de miles de pesos y detenciones por mal uso de la presa Palo Blanco

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    Advierten multas de miles de pesos y detenciones por mal uso de la presa Palo Blanco
    Protección Civil y Seguridad Pública realizarán recorridos para detectar y retirar a quienes hagan mal uso del espacio. OMAR SAUCEDO

Autoridades mantendrán vigilancia en la presa Palo Blanco ante el consumo de alcohol, pesca furtiva y otras conductas indebidas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantendrá operativos de vigilancia en las inmediaciones de la presa Palo Blanco ante el constante registro de conductas indebidas y reportes falsos por parte de los visitantes.

Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, señaló que las corporaciones de Protección Civil y Seguridad Pública realizan recorridos aleatorios para retirar a quienes hagan mal uso del espacio y atender a la ciudadanía.

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Las faltas cometidas en el área van desde el consumo de bebidas alcohólicas y alteración del orden público, hasta la práctica de pesca furtiva mediante el uso de redes y atarrayas no permitidas.

“Las multas podrían llegar a alcanzar los miles de pesos para todas las personas que sean sorprendidas haciendo mal uso de las instalaciones o de las inmediaciones de la presa Palo Blanco”, advirtió González Farías.

El funcionario hizo un llamado enfático a la población para abstenerse de ingresar al cuerpo de agua, recordando que en ocasiones anteriores esta práctica ha derivado en tragedias y desenlaces fatales.

“Seguiremos siendo muy reiterativos en pedir el apoyo de la ciudadanía para que eviten en la medida de lo posible realizar este tipo de actividades, ingresar a los espacios de agua”, enfatizó el secretario.

Asimismo, advirtió que las autoridades no dudarán en aplicar medidas de aprehensión contra quienes omitan las indicaciones oficiales. “A través de Seguridad Pública podemos solicitar la detención de todas las personas que no atiendan las indicaciones y las recomendaciones”, declaró.

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González Farías detalló que las acciones de supervisión buscan preparar la zona para futuros proyectos de infraestructura, con los que se pretende detonar el potencial turístico del embalse municipal.

“Hay algunas iniciativas para mejorar las instalaciones y los alrededores de la presa Palo Blanco; esperamos en su medida que se vayan concretando y el anuncio de las autoridades que les corresponda”, concluyó.

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Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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