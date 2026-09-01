Advierten multas de miles de pesos y detenciones por mal uso de la presa Palo Blanco

Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, señaló que las corporaciones de Protección Civil y Seguridad Pública realizan recorridos aleatorios para retirar a quienes hagan mal uso del espacio y atender a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantendrá operativos de vigilancia en las inmediaciones de la presa Palo Blanco ante el constante registro de conductas indebidas y reportes falsos por parte de los visitantes.

Las faltas cometidas en el área van desde el consumo de bebidas alcohólicas y alteración del orden público, hasta la práctica de pesca furtiva mediante el uso de redes y atarrayas no permitidas.

“Las multas podrían llegar a alcanzar los miles de pesos para todas las personas que sean sorprendidas haciendo mal uso de las instalaciones o de las inmediaciones de la presa Palo Blanco”, advirtió González Farías.

El funcionario hizo un llamado enfático a la población para abstenerse de ingresar al cuerpo de agua, recordando que en ocasiones anteriores esta práctica ha derivado en tragedias y desenlaces fatales.

“Seguiremos siendo muy reiterativos en pedir el apoyo de la ciudadanía para que eviten en la medida de lo posible realizar este tipo de actividades, ingresar a los espacios de agua”, enfatizó el secretario.

Asimismo, advirtió que las autoridades no dudarán en aplicar medidas de aprehensión contra quienes omitan las indicaciones oficiales. “A través de Seguridad Pública podemos solicitar la detención de todas las personas que no atiendan las indicaciones y las recomendaciones”, declaró.