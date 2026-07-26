Ramos Arizpe: Protección Civil advierte incendios intencionales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Departamento de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe ha registrado un importante incremento en la atención de incendios durante lo que va del año, al acumular 44 emergencias en viviendas, fincas abandonadas y tejabanes del municipio. El titular de la corporación, Francisco Sánchez, alertó que una parte significativa de estos incidentes ha sido provocada de manera intencional, principalmente en inmuebles deshabitados donde se acumulan desechos y materiales inflamables.

“Hemos detectado que muchos incendios en casas abandonadas son provocados. Hay gente que se mete a esas casas, acumula mucha basura y otras cosas a las que luego les prende fuego, ocasionándonos muchos problemas”, explicó el funcionario. De acuerdo con las estadísticas del cuerpo de rescate, se han atendido 27 incendios en casas habitación, 13 en viviendas abandonadas y cuatro en tejabanes, además de tres siniestros registrados durante los últimos días. PIDEN REVISAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS Respecto a otros factores de riesgo en el hogar, Sánchez señaló que los cortocircuitos representan la segunda causa más frecuente de incendios, por lo que pidió evitar sobrecargar los contactos eléctricos y revisar las instalaciones.

Ante la proximidad de los periodos vacacionales, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones antes de dejar sus viviendas deshabitadas, como desconectar los aparatos eléctricos que no se utilicen y, de ser posible, bajar el interruptor principal para prevenir accidentes. “Recordarles los teléfonos que tenemos de emergencia aquí en Ramos Arizpe. El principal es el 911 y tenemos una segunda opción, que es el 844 488 6981. En ese teléfono tenemos gente trabajando las 24 horas del día durante todo el año”, concluyó.