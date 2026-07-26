Ramos Arizpe: Protección Civil advierte incendios intencionales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe: Protección Civil advierte incendios intencionales
    Protección Civil de Ramos Arizpe advirtió que una parte importante de los siniestros en viviendas abandonadas ha sido provocada de manera intencional. ULISES MARTÍNEZ

Suman 44 siniestros atendidos en el año; la quema de basura en inmuebles deshabitados y los cortocircuitos figuran entre las principales causas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Departamento de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe ha registrado un importante incremento en la atención de incendios durante lo que va del año, al acumular 44 emergencias en viviendas, fincas abandonadas y tejabanes del municipio.

El titular de la corporación, Francisco Sánchez, alertó que una parte significativa de estos incidentes ha sido provocada de manera intencional, principalmente en inmuebles deshabitados donde se acumulan desechos y materiales inflamables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-lento-tren-saltillo-monterrey-nuevo-laredo-de-la-4t-en-nuevo-leon-tras-10-meses-IG22429652

“Hemos detectado que muchos incendios en casas abandonadas son provocados. Hay gente que se mete a esas casas, acumula mucha basura y otras cosas a las que luego les prende fuego, ocasionándonos muchos problemas”, explicó el funcionario.

De acuerdo con las estadísticas del cuerpo de rescate, se han atendido 27 incendios en casas habitación, 13 en viviendas abandonadas y cuatro en tejabanes, además de tres siniestros registrados durante los últimos días.

PIDEN REVISAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Respecto a otros factores de riesgo en el hogar, Sánchez señaló que los cortocircuitos representan la segunda causa más frecuente de incendios, por lo que pidió evitar sobrecargar los contactos eléctricos y revisar las instalaciones.

$!La corporación recomendó revisar el sistema eléctrico de las viviendas y desconectar los aparatos antes de salir de casa para reducir riesgos.
La corporación recomendó revisar el sistema eléctrico de las viviendas y desconectar los aparatos antes de salir de casa para reducir riesgos. ULISES MARTÍNEZ

Ante la proximidad de los periodos vacacionales, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones antes de dejar sus viviendas deshabitadas, como desconectar los aparatos eléctricos que no se utilicen y, de ser posible, bajar el interruptor principal para prevenir accidentes.

“Recordarles los teléfonos que tenemos de emergencia aquí en Ramos Arizpe. El principal es el 911 y tenemos una segunda opción, que es el 844 488 6981. En ese teléfono tenemos gente trabajando las 24 horas del día durante todo el año”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prevención
Seguridad
incendios

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

true

¿Esposas tradicionales?
true

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

CUARTOSCURO

Alerta en Morena: no pisen Estados Unidos
true

El cumpleaños de Saltillo es HOY
true

Saltillo: 449 años (más o menos)
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad