Va lento tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, de la 4T, en Nuevo León tras 10 meses

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    Va lento tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, de la 4T, en Nuevo León tras 10 meses
    A 10 meses de su inicio, la obra del tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo registra retrasos; sólo hay labores en Salinas Victoria. REFORMA

Fuentes cercanas al proyecto del Tramo I advierten que la obra se ha encontrado a su paso dificultades

A 10 meses de su inicio, la obra del tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo registra retrasos; sólo hay labores en Salinas Victoria, Nuevo León.

En el llamado Tramo I, de cuatro a construir y a cargo de la constructora ICA, se realizan labores de desmonte y de nivelación con miras a la construcción de vías férreas, puentes, drenaje y más infraestructura en Salinas Victoria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/firman-convenio-para-estudios-en-torno-a-las-estaciones-del-tren-saltillo-nuevo-laredo-BE22406676

No obstante, fuente cercanas al proyecto advierten que la obra se ha encontrado a su paso dificultades, como la adquisición de predios y con terrenos con un orografía más complicada de lo esperado, por lo que los trabajos tendrían al menos cuatro meses de atraso.

En recorridos por la obra, el medio de comunicación El Norte sólo observó trabajos en el municipio de Salinas Victoria, donde el avance es mínimo y en un pequeño tramo, pese a que iniciaron formalmente el 9 septiembre del 2025, evento que se transmitió en vivo en la conferencia mañanera de Sheinbaum.

En la región se realizan labores de desmonte y la instalación zapatas de nivelación de terrenos para construir las vías para el nuevo tren de pasajeros, que correrá en esa zona de forma paralela al actual ferrocarril de carga.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ya-fabrican-los-trenes-para-el-tramo-saltillo-nuevo-laredo-estaran-listos-para-el-segundo-semestre-de-2027-OL20819362

Ni las autoridades ni la constructora han dado el trazo definitivo del trayecto de la vía o los avances de los trabajos.

Las fuentes añadieron que la mayoría del Tramo I aún está en análisis y en fase de mecánica de suelos.

El Tramo I va de Unión San Javier, en Salinas Victoria, a Arroyo El Sauz, en Lampazos, con diferentes plazos de entrega a partir del 2027 para construir 105 kilómetros de vías para pasajeros.

Las obras han enfrentado otros desafíos, como el paro de labores de transportistas que han acusado extorsiones de agentes del Gobierno de Salinas Victoria, encabezado por el Alcalde emecista Raúl Cantú.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inicia-construccion-del-tren-de-pasajeros-saltillo-monterrey-trabajan-tramo-de-15-km-en-derramadero-JO19428706

A su vez, el Tramo II unirá a Saltillo y a Santa Catarina con 111 kilómetros de vías a cargo Cicsa, constructora de Carlos Slim, y que, según fuentes, también se encuentra en etapa de análisis de suelos.

En tanto, el Tramo III iniciará en el Arroyo El Sauz y acabará en Nuevo Laredo, totalizando 136 kilómetros de vías que deberán ser construidas por un consorcio encabezado por la española Azvindi.

El Tramo IV, cuyos contratos fueron ganados para diferentes fases por ICA y Azvindi, es el más complicado porque deberá cruzar 48 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey, donde se deberá construir un extenso viaducto elevado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llaman-a-conectar-tren-saltillo-monterrey-con-transporte-local-para-evitar-colapso-BM21878119

El proyecto, que ha sido llamado Tren del Norte o Tren del Golfo, cuenta con una inversión estimada de 138 mil millones de pesos para construir unos 394 kilómetros de vías férreas, siendo 310 kilómetros en Nuevo León, con miras que el tren empiece a funcionar para el 2029.

En Nuevo León, el tren pasará por García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante, Lampazos y Anáhuac.

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