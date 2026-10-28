Ramos Arizpe proyecta llegada de hasta ocho empresas más, tras anuncio de nuevos vuelos a la CDMX

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    Ramos Arizpe proyecta llegada de hasta ocho empresas más, tras anuncio de nuevos vuelos a la CDMX
    Jacobo Zertuche, secretario de Fomento Económico, destacó los beneficios de la nueva conectividad aérea para el municipio. ARCHIVO

La nueva conexión con el AICM facilitará los viajes de negocios y acompañará la llegada de nuevas inversiones, entre ellas una firma peruana del sector alimenticio que generará 500 empleos directos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe sumará prácticamente cinco vuelos disponibles que conectarán directamente a la localidad con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un anuncio realizado por Aeroméxico que representa una excelente noticia para el sector empresarial y de negocios.

Jacobo Zertuche, secretario de Fomento Económico de Ramos Arizpe, destacó la importancia de este enlace aéreo directo, señalando que facilitará de forma considerable el traslado y las conexiones internacionales para los inversionistas que anteriormente enfrentaban complicaciones al arribar al AIFA.

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“Son horarios más de negocios también. Un empresario de Estados Unidos o de cualquier parte que tenga empresas aquí, puede llegar a la Ciudad de México y agarrar una conexión directamente a Ramos Arizpe”, enfatizó el funcionario municipal sobre los beneficios operativos.

Ante el reto que representa este incremento de conectividad en la infraestructura local, Zertuche reiteró que la administración se mantiene abierta a facilitar la llegada de nuevas inversiones del sector hotelero, destacando los avances de un nuevo hotel en la zona del aeropuerto que se encuentra entre un 80 y 90 por ciento de su construcción.

A pesar de que el año 2026 ha presentado complicaciones a nivel general, el secretario subrayó que las inversiones continúan llegando al municipio gracias al trabajo coordinado en materia de seguridad e infraestructura entre el Gobierno estatal y el Gobierno municipal.

El titular de Fomento Económico adelantó que para el cierre de noviembre se prevé la llegada de entre siete y ocho empresas, entre nuevas radicaciones y expansiones, superando la cifra de inversión registrada el año pasado e incluyendo la instalación de una firma de origen peruano del ramo alimenticio que generará 500 empleos directos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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