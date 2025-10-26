Ramos Arizpe refuerza abasto de agua potable con pozo La Minerva

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y EMAS concluyeron con éxito el aforo del pozo “La Minerva”, asegurando una nueva fuente de agua potable que beneficiará a miles de familias del sector poniente de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó que el acceso al agua es una prioridad de su administración y que los trabajos se realizan con el objetivo de garantizar suministro constante en todos los hogares. “En Ramos Arizpe estamos trabajando sin descanso para asegurar que cada familia tenga agua en su hogar”, afirmó.

