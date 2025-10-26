Ramos Arizpe refuerza abasto de agua potable con pozo La Minerva

Coahuila
/ 26 octubre 2025
    Ramos Arizpe refuerza abasto de agua potable con pozo La Minerva
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisa los avances del pozo “La Minerva”, que fortalecerá el suministro de agua potable en el sector poniente. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y EMAS concluyeron con éxito el aforo del pozo “La Minerva”, asegurando una nueva fuente de agua potable que beneficiará a miles de familias del sector poniente de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó que el acceso al agua es una prioridad de su administración y que los trabajos se realizan con el objetivo de garantizar suministro constante en todos los hogares. “En Ramos Arizpe estamos trabajando sin descanso para asegurar que cada familia tenga agua en su hogar”, afirmó.

$!Los trabajos de equipamiento e interconexión del pozo a la red general concluirán en un plazo aproximado de 20 días a un mes, aseguró el gobierno municipal.
Los trabajos de equipamiento e interconexión del pozo a la red general concluirán en un plazo aproximado de 20 días a un mes, aseguró el gobierno municipal. FOTO: CORTESÍA

El gerente general de EMAS, Enrique Alatorre Saldívar, detalló que el pozo tiene 300 metros de profundidad total y que durante el aforo se instaló la bomba a 230 metros, confirmando un comportamiento muy favorable que permitirá una extracción inicial de 15 a 18 litros por segundo.

Las colonias beneficiadas con esta nueva fuente de abastecimiento incluyen Lomas de Villasol, Urbivilla, Fraccionamiento Colosio, Cactus, Mirador y Cañadas. Se prevé que los trabajos de equipamiento e interconexión a la red general concluyan entre 20 días y un mes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de garantizar un servicio de agua de calidad, acorde al crecimiento y las necesidades de la ciudad.

Temas


Agua
escasez

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

