Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Standard &amp; Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país
    La mejora crediticia a ‘mxAA+’ refleja la política fiscal prudente y la gestión responsable del Ayuntamiento de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Se elevó la calificación crediticia de Saltillo con perspectiva estable, reconociendo su manejo financiero responsable, políticas fiscales prudentes, sostenibilidad del sistema de agua y dinamismo económico

Standard & Poor’s elevó la calificación del Municipio de Saltillo de ‘mxAA’ a ‘mxAA+’ con perspectiva estable, una de las más altas que puede obtener un gobierno local en México. El reconocimiento, emitido tras una revisión detallada de la gestión financiera, confirma la solidez económica y administrativa de la capital coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian hacinamiento y condiciones ‘deplorables’ en Sala de Urgencias del IMSS No. 2 en Saltillo

“El aumento a nuestra calificación crediticia se dio gracias al trabajo honesto, transparente y coordinado con la sociedad civil y con el gobernador Manolo Jiménez, lo que ha permitido tener un manejo responsable de ingresos y egresos, el sistema de pensiones con suficiencia permanente y en la operación sostenible del sistema de agua”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

$!Standard &amp; Poor’s destacó la eficiencia del sistema de Aguas de Saltillo y la suficiencia del sistema de pensiones municipal.
Standard & Poor’s destacó la eficiencia del sistema de Aguas de Saltillo y la suficiencia del sistema de pensiones municipal. FOTO: CORTESÍA

El edil subrayó que también influyó el crecimiento económico local, sustentado en el producto interno bruto, la concentración de la industria automotriz —que impulsa el empleo formal— y la condición de Saltillo como la capital más segura del país. Este reconocimiento llega días después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmara nuevamente a la ciudad como la más segura de México.

DESTACA STANDARD & POOR’S POLÍTICA FISCAL SANA Y DINAMISMO ECONÓMICO

En su comunicado, Standard & Poor’s precisó que la mejora refleja el dinamismo económico del municipio, pese a la incertidumbre global en el comercio exterior, así como una política fiscal responsable que ha permitido mantener finanzas públicas equilibradas y una sólida posición de liquidez.

La calificadora anticipó que, en los próximos 12 meses, la administración municipal continuará con políticas prudentes que garanticen resultados presupuestales balanceados y necesidades de financiamiento bajas.

Por su parte, Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, detalló que personal de la calificadora visitó Saltillo a inicios de octubre para evaluar las estrategias de desarrollo implementadas. “A poco más de 15 días se emitió la nueva calificación crediticia, siendo ‘mxAA+’ la segunda más alta a nivel nacional, solo por debajo de la ‘AAA’”, explicó.

$!La capital coahuilense combina estabilidad financiera y crecimiento económico, reforzando su posición como una de las ciudades más seguras del país.
La capital coahuilense combina estabilidad financiera y crecimiento económico, reforzando su posición como una de las ciudades más seguras del país. FOTO: CORTESÍA

UNA ECONOMÍA LOCAL QUE SE FORTALECE

De acuerdo con Standard & Poor’s, Saltillo mantiene una trayectoria sólida en la ejecución de políticas públicas eficaces, con avances en movilidad, desarrollo social, digitalización de trámites y mejoramiento urbano. Además, la calificadora destacó que el municipio ha fortalecido su recaudación gracias a la automatización de servicios y al incremento en los ingresos propios.

El sistema de pensiones municipal, respaldado por estudios actuariales, se encuentra fondeado de forma permanente, lo que garantiza estabilidad a largo plazo.

Asimismo, la empresa resaltó que Saltillo cuenta con un perfil socioeconómico superior al promedio nacional y niveles de pobreza por debajo de las medias nacional y estatal. En su análisis, añadió que la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 podría otorgar mayor certidumbre y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

Finalmente, Standard & Poor’s destacó el desempeño de la paramunicipal Aguas de Saltillo, cuyo modelo operativo y sostenibilidad financiera fueron calificados como sobresalientes, consolidando a la capital coahuilense como un referente nacional en eficiencia administrativa y manejo responsable de los recursos públicos.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’