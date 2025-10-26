Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país
Se elevó la calificación crediticia de Saltillo con perspectiva estable, reconociendo su manejo financiero responsable, políticas fiscales prudentes, sostenibilidad del sistema de agua y dinamismo económico
Standard & Poor’s elevó la calificación del Municipio de Saltillo de ‘mxAA’ a ‘mxAA+’ con perspectiva estable, una de las más altas que puede obtener un gobierno local en México. El reconocimiento, emitido tras una revisión detallada de la gestión financiera, confirma la solidez económica y administrativa de la capital coahuilense.
“El aumento a nuestra calificación crediticia se dio gracias al trabajo honesto, transparente y coordinado con la sociedad civil y con el gobernador Manolo Jiménez, lo que ha permitido tener un manejo responsable de ingresos y egresos, el sistema de pensiones con suficiencia permanente y en la operación sostenible del sistema de agua”, destacó el alcalde Javier Díaz González.
El edil subrayó que también influyó el crecimiento económico local, sustentado en el producto interno bruto, la concentración de la industria automotriz —que impulsa el empleo formal— y la condición de Saltillo como la capital más segura del país. Este reconocimiento llega días después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmara nuevamente a la ciudad como la más segura de México.
DESTACA STANDARD & POOR’S POLÍTICA FISCAL SANA Y DINAMISMO ECONÓMICO
En su comunicado, Standard & Poor’s precisó que la mejora refleja el dinamismo económico del municipio, pese a la incertidumbre global en el comercio exterior, así como una política fiscal responsable que ha permitido mantener finanzas públicas equilibradas y una sólida posición de liquidez.
La calificadora anticipó que, en los próximos 12 meses, la administración municipal continuará con políticas prudentes que garanticen resultados presupuestales balanceados y necesidades de financiamiento bajas.
Por su parte, Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, detalló que personal de la calificadora visitó Saltillo a inicios de octubre para evaluar las estrategias de desarrollo implementadas. “A poco más de 15 días se emitió la nueva calificación crediticia, siendo ‘mxAA+’ la segunda más alta a nivel nacional, solo por debajo de la ‘AAA’”, explicó.
UNA ECONOMÍA LOCAL QUE SE FORTALECE
De acuerdo con Standard & Poor’s, Saltillo mantiene una trayectoria sólida en la ejecución de políticas públicas eficaces, con avances en movilidad, desarrollo social, digitalización de trámites y mejoramiento urbano. Además, la calificadora destacó que el municipio ha fortalecido su recaudación gracias a la automatización de servicios y al incremento en los ingresos propios.
El sistema de pensiones municipal, respaldado por estudios actuariales, se encuentra fondeado de forma permanente, lo que garantiza estabilidad a largo plazo.
Asimismo, la empresa resaltó que Saltillo cuenta con un perfil socioeconómico superior al promedio nacional y niveles de pobreza por debajo de las medias nacional y estatal. En su análisis, añadió que la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 podría otorgar mayor certidumbre y facilitar la llegada de nuevas inversiones.
Finalmente, Standard & Poor’s destacó el desempeño de la paramunicipal Aguas de Saltillo, cuyo modelo operativo y sostenibilidad financiera fueron calificados como sobresalientes, consolidando a la capital coahuilense como un referente nacional en eficiencia administrativa y manejo responsable de los recursos públicos.