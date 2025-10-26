Standard & Poor’s otorga a Saltillo calificación ‘mxAA+’, una de las más altas del país

Standard & Poor’s elevó la calificación del Municipio de Saltillo de ‘mxAA’ a ‘mxAA+’ con perspectiva estable, una de las más altas que puede obtener un gobierno local en México. El reconocimiento, emitido tras una revisión detallada de la gestión financiera, confirma la solidez económica y administrativa de la capital coahuilense. TE PUEDE INTERESAR: Denuncian hacinamiento y condiciones ‘deplorables’ en Sala de Urgencias del IMSS No. 2 en Saltillo “El aumento a nuestra calificación crediticia se dio gracias al trabajo honesto, transparente y coordinado con la sociedad civil y con el gobernador Manolo Jiménez, lo que ha permitido tener un manejo responsable de ingresos y egresos, el sistema de pensiones con suficiencia permanente y en la operación sostenible del sistema de agua”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

El edil subrayó que también influyó el crecimiento económico local, sustentado en el producto interno bruto, la concentración de la industria automotriz —que impulsa el empleo formal— y la condición de Saltillo como la capital más segura del país. Este reconocimiento llega días después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmara nuevamente a la ciudad como la más segura de México. DESTACA STANDARD & POOR’S POLÍTICA FISCAL SANA Y DINAMISMO ECONÓMICO En su comunicado, Standard & Poor’s precisó que la mejora refleja el dinamismo económico del municipio, pese a la incertidumbre global en el comercio exterior, así como una política fiscal responsable que ha permitido mantener finanzas públicas equilibradas y una sólida posición de liquidez. La calificadora anticipó que, en los próximos 12 meses, la administración municipal continuará con políticas prudentes que garanticen resultados presupuestales balanceados y necesidades de financiamiento bajas. Por su parte, Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, detalló que personal de la calificadora visitó Saltillo a inicios de octubre para evaluar las estrategias de desarrollo implementadas. “A poco más de 15 días se emitió la nueva calificación crediticia, siendo ‘mxAA+’ la segunda más alta a nivel nacional, solo por debajo de la ‘AAA’”, explicó.