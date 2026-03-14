Ramos Arizpe refuerza estrategia de seguridad con prevención, tecnología y coordinación

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene en marcha una estrategia integral enfocada en fortalecer la protección ciudadana mediante acciones preventivas, cercanía con la población y el uso de herramientas tecnológicas.

A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, durante las últimas semanas se han impulsado programas de proximidad social, acercando pláticas y módulos informativos a empresas, escuelas y distintos sectores de la comunidad.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el uso de nuevas herramientas y la colaboración entre instituciones permiten mejorar la capacidad de atención y respuesta ante cualquier eventualidad.

“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Con acciones preventivas, tecnología y coordinación con autoridades estatales y federales seguimos fortaleciendo nuestra estrategia”, señaló.

PROGRAMAS COMUNITARIOS Y CULTURA DE PREVENCIÓN

Entre las actividades realizadas se encuentran charlas dirigidas a trabajadores del sector industrial enfocadas en la prevención de la violencia contra la mujer, así como visitas a planteles educativos donde niñas y niños participan en dinámicas sobre seguridad vial y cultura preventiva.

Estas acciones buscan fomentar desde edades tempranas el respeto por las normas de tránsito, así como promover valores de responsabilidad y convivencia ciudadana.