Ramos Arizpe refuerza estrategia de seguridad con prevención, tecnología y coordinación

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Ramos Arizpe refuerza estrategia de seguridad con prevención, tecnología y coordinación
    Autoridades municipales impulsan programas de proximidad social y prevención en empresas y escuelas de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Autoridades municipales impulsan programas de proximidad social, vigilancia con videomonitoréo y trabajo conjunto con corporaciones estatales y federales para mantener la tranquilidad en la ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene en marcha una estrategia integral enfocada en fortalecer la protección ciudadana mediante acciones preventivas, cercanía con la población y el uso de herramientas tecnológicas.

A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, durante las últimas semanas se han impulsado programas de proximidad social, acercando pláticas y módulos informativos a empresas, escuelas y distintos sectores de la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 8 mil aspirantes presentan examen de admisión a bachillerato en la UAdeC

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el uso de nuevas herramientas y la colaboración entre instituciones permiten mejorar la capacidad de atención y respuesta ante cualquier eventualidad.

“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Con acciones preventivas, tecnología y coordinación con autoridades estatales y federales seguimos fortaleciendo nuestra estrategia”, señaló.

PROGRAMAS COMUNITARIOS Y CULTURA DE PREVENCIÓN

Entre las actividades realizadas se encuentran charlas dirigidas a trabajadores del sector industrial enfocadas en la prevención de la violencia contra la mujer, así como visitas a planteles educativos donde niñas y niños participan en dinámicas sobre seguridad vial y cultura preventiva.

Estas acciones buscan fomentar desde edades tempranas el respeto por las normas de tránsito, así como promover valores de responsabilidad y convivencia ciudadana.

Las autoridades municipales subrayaron que la proximidad social se ha convertido en una herramienta clave, ya que fortalece la confianza entre la población y los cuerpos policiales, además de facilitar la atención directa de inquietudes en colonias y comunidades.

$!El sistema C2 cuenta con cerca de 300 cámaras instaladas en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia en la ciudad.
El sistema C2 cuenta con cerca de 300 cámaras instaladas en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia en la ciudad. CORTESÍA

VIDEOVIGILANCIA Y OPERATIVOS COORDINADOS

A estas acciones se suma el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, particularmente a través del Centro de Control y Comando (C2) municipal, que cuenta con cerca de 300 cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.

Este sistema permite monitoreo permanente, detección de conductas sospechosas y seguimiento de incidentes, facilitando la reacción inmediata de los elementos de seguridad y la detención en flagrancia en casos relacionados con robos o alteraciones al orden público.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian pasarela de moda con causa en Ramos Arizpe; beneficiarán a dos menores

De manera paralela, se mantienen operativos y recorridos de vigilancia en colonias, zonas comerciales, áreas industriales, escuelas y sectores bancarios, en coordinación con corporaciones como la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal.

El gobierno municipal reiteró que la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del municipio, por lo que continuará impulsando acciones que fortalezcan la confianza ciudadana y la estabilidad en la región sureste de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán