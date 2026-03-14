Ramos Arizpe refuerza estrategia de seguridad con prevención, tecnología y coordinación
Autoridades municipales impulsan programas de proximidad social, vigilancia con videomonitoréo y trabajo conjunto con corporaciones estatales y federales para mantener la tranquilidad en la ciudad
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene en marcha una estrategia integral enfocada en fortalecer la protección ciudadana mediante acciones preventivas, cercanía con la población y el uso de herramientas tecnológicas.
A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, durante las últimas semanas se han impulsado programas de proximidad social, acercando pláticas y módulos informativos a empresas, escuelas y distintos sectores de la comunidad.
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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el uso de nuevas herramientas y la colaboración entre instituciones permiten mejorar la capacidad de atención y respuesta ante cualquier eventualidad.
“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días para mantener la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Con acciones preventivas, tecnología y coordinación con autoridades estatales y federales seguimos fortaleciendo nuestra estrategia”, señaló.
PROGRAMAS COMUNITARIOS Y CULTURA DE PREVENCIÓN
Entre las actividades realizadas se encuentran charlas dirigidas a trabajadores del sector industrial enfocadas en la prevención de la violencia contra la mujer, así como visitas a planteles educativos donde niñas y niños participan en dinámicas sobre seguridad vial y cultura preventiva.
Estas acciones buscan fomentar desde edades tempranas el respeto por las normas de tránsito, así como promover valores de responsabilidad y convivencia ciudadana.
Las autoridades municipales subrayaron que la proximidad social se ha convertido en una herramienta clave, ya que fortalece la confianza entre la población y los cuerpos policiales, además de facilitar la atención directa de inquietudes en colonias y comunidades.
VIDEOVIGILANCIA Y OPERATIVOS COORDINADOS
A estas acciones se suma el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, particularmente a través del Centro de Control y Comando (C2) municipal, que cuenta con cerca de 300 cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.
Este sistema permite monitoreo permanente, detección de conductas sospechosas y seguimiento de incidentes, facilitando la reacción inmediata de los elementos de seguridad y la detención en flagrancia en casos relacionados con robos o alteraciones al orden público.
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De manera paralela, se mantienen operativos y recorridos de vigilancia en colonias, zonas comerciales, áreas industriales, escuelas y sectores bancarios, en coordinación con corporaciones como la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Coahuila, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal.
El gobierno municipal reiteró que la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del municipio, por lo que continuará impulsando acciones que fortalezcan la confianza ciudadana y la estabilidad en la región sureste de Coahuila.