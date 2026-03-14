Más de 8 mil aspirantes presentan examen de admisión a bachillerato en la UAdeC

Este sábado un total de 8 mil 540 aspirantes acudieron a instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila para presentar el examen de admisión a bachillerato correspondiente al proceso de ingreso 2026.

El rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel, informó que la aplicación del examen EXANI‑I se realizó de manera presencial mediante 17 módulos distribuidos en la universidad. Explicó que cada módulo contó con personal aplicador y suplente, además del apoyo de la Dirección de Asuntos Académicos, que supervisó el desarrollo de la jornada.

TE PUEDE INTERESAR: Dos calles del centro de Saltillo que casi nadie conoce

El rector destacó que la demanda de ingreso ha mostrado un incremento, ya que en esta convocatoria se registró la venta de alrededor de mil fichas más en comparación con el proceso anterior.

Ante este aumento en la demanda, señaló que la universidad prevé ampliar la matrícula en el nivel medio superior con aproximadamente 150 lugares adicionales, como parte de un crecimiento gradual y organizado.

Durante la jornada también se aplicó por primera vez un examen de admisión en sistema Braille para aspirantes con discapacidad visual, lo que forma parte de las acciones de inclusión que impulsa la institución.

Pimentel indicó que la universidad trabaja en generar materiales y acompañamiento académico para estudiantes con discapacidad, con el objetivo de facilitar su permanencia y evitar la deserción durante sus estudios.

La aplicación del examen se desarrolló sin incidentes en las distintas sedes universitarias, mientras que el próximo 21 de marzo se realizará la evaluación de admisión para aspirantes a licenciatura. Los resultados del proceso se darán a conocer el 7 de mayo.