Ramos Arizpe refuerza limpieza y mantenimiento en espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con trabajos permanentes en colonias, vialidades y espacios públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un operativo de limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores, con el propósito de mejorar las condiciones de los entornos donde diariamente conviven las familias. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las labores están a cargo de cuadrillas de Servicios Primarios, Parques y Jardines, Empleo Temporal y las brigadas de Ola Verde, que atienden reportes ciudadanos y realizan tareas preventivas.

Entre las acciones recientes se encuentra la limpieza integral de un inmueble donde se había acumulado basura y diversos desechos. La intervención se realizó a partir de un reporte ciudadano para retirar los residuos y evitar que el sitio continuara representando un foco de contaminación.

También se efectuó barrido mecánico sobre el bulevar Escorial, como parte de las labores de conservación de las principales vialidades del municipio. TRABAJOS CONTINUOS EN COLONIAS Y VIALIDADES De manera cotidiana, las cuadrillas municipales realizan retiro de maleza, poda de árboles y arbustos, recolección de residuos, limpieza de camellones, plazas, parques y áreas verdes, además de trabajos de mantenimiento general en espacios públicos.

El alcalde reconoció la labor de los trabajadores que participan en estas brigadas, al señalar que su intervención permite atender los reportes de la población y mantener en mejores condiciones los diferentes sectores de Ramos Arizpe. “Queremos que las familias vivan en una ciudad limpia, ordenada y agradable. Por eso seguimos recorriendo todos los sectores de Ramos Arizpe, atendiendo reportes y realizando acciones que mejoran el entorno para todos”, finalizó.