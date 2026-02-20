Ramos Arizpe se consolida como motor de empleo en Coahuila pese a retos industriales

Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Jacobo Zertuche, director de Fomento Económico municipal en Ramos Arizpe MANUEL RODRÍGUEZ

Cierre de enero deja saldo positivo de 11,500 plazas en el estado y proyecciones de inversión crecen

Pese a los temores iniciales por despidos en el sector automotriz, Ramos Arizpe logró posicionarse como una pieza clave en la generación de empleo en Coahuila durante el primer mes del año.

Jacobo Zertuche, titular de Fomento Económico municipal, informó que el estado cerró enero con 11,500 nuevos empleos, una cifra neta que ya descuenta las bajas registradas a principios de año.

“Ramos Arizpe fue uno de los principales motores en esta creación de empleos”, afirmó Zertuche, subrayando que la diversificación industrial evitó un efecto dominó tras ajustes en líneas de producción eléctrica.

El funcionario explicó que, aunque hubo rumores y miedo por la situación en General Motors, el saldo general es positivo: “Desafortunadamente se presentó lo de GM, pero en general el saldo es positivo”.

Para el mes de febrero, las perspectivas se mantienen sólidas con la llegada de una inversión de 60 millones que generará 600 nuevas vacantes, según lo anunciado por la alcaldía local.

Zertuche destacó la alta demanda en la bolsa de trabajo: “Diariamente recibimos entre 50, 60 u 80 personas buscando trabajo”, quienes son vinculadas directamente con las empresas según su perfil.

Respecto a las ferias de empleo, el titular detalló que en la reciente jornada de Canacintra se ofertaron 2,500 vacantes presenciales, logrando concretar formalmente mil contrataciones en una semana.

“Siempre hemos sido una ciudad beneficiada por el empleo y la economía, y hasta ahora no hay malas noticias”, concluyó el funcionario, enfatizando la estabilidad del mercado laboral ramosarizpense.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

