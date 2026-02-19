Ramos Arizpe supera sin observaciones auditoría de la ASF al ejercicio 2024

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Ramos Arizpe supera sin observaciones auditoría de la ASF al ejercicio 2024
    El Gobierno de Ramos Arizpe concluyó sin observaciones la revisión del ejercicio fiscal 2024 realizada por la ASF. ESPECIAL

El municipio solventó todos los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación y cerró la fiscalización 2024 sin señalamientos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe concluyó sin observaciones el proceso de revisión del ejercicio fiscal 2024 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de solventar en tiempo y forma cada uno de los requerimientos técnicos y financieros formulados durante la fiscalización.

La revisión comprendió el manejo de recursos públicos federales y la verificación del cumplimiento normativo en su aplicación. De acuerdo con la administración municipal, la entrega puntual de documentación comprobatoria y la integración adecuada de expedientes permitieron cerrar el ciclo de auditoría sin pendientes ni señalamientos.

Este resultado, señaló el Ayuntamiento, es reflejo de la política de transparencia y orden administrativo impulsada desde el inicio de la gestión del alcalde Tomás Gutiérrez, así como del trabajo coordinado entre la Contraloría y la Tesorería Municipal en materia de rendición de cuentas.

DISCIPLINA FINANANCIERA Y EXPEDIENTES TÉCNICOS, CLAVES EN LA REVISIÓN

La administración destacó que la correcta integración de expedientes técnicos, la claridad en el ejercicio del gasto y la disciplina financiera fueron factores determinantes para solventar satisfactoriamente la auditoría federal.

“Aquí en Ramos Arizpe trabajamos por la transparencia y rendición de cuentas”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez, al subrayar que se han fortalecido los mecanismos de acceso a la información pública para garantizar que el uso de los recursos sea verificable y abierto a la ciudadanía.

El proceso de fiscalización de la ASF constituye uno de los principales instrumentos de control y supervisión del gasto público federal, por lo que concluir sin observaciones representa, para el municipio, un indicador de cumplimiento normativo y solidez administrativa.

AVAL EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

A este resultado se suma la reciente calificación de 100 obtenida por el Gobierno Municipal en la evaluación de cumplimiento en materia de transparencia, otorgada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (Intrac), correspondiente a la revisión trimestral de 2025.

Con ambos indicadores, la administración municipal afirmó que consolida un modelo de gestión basado en la legalidad, la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, reafirmando su compromiso con la responsabilidad hacendaria y la apertura institucional.

