Ramos Arizpe supera sin observaciones auditoría de la ASF al ejercicio 2024

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe concluyó sin observaciones el proceso de revisión del ejercicio fiscal 2024 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de solventar en tiempo y forma cada uno de los requerimientos técnicos y financieros formulados durante la fiscalización.

La revisión comprendió el manejo de recursos públicos federales y la verificación del cumplimiento normativo en su aplicación. De acuerdo con la administración municipal, la entrega puntual de documentación comprobatoria y la integración adecuada de expedientes permitieron cerrar el ciclo de auditoría sin pendientes ni señalamientos.

Este resultado, señaló el Ayuntamiento, es reflejo de la política de transparencia y orden administrativo impulsada desde el inicio de la gestión del alcalde Tomás Gutiérrez, así como del trabajo coordinado entre la Contraloría y la Tesorería Municipal en materia de rendición de cuentas.

DISCIPLINA FINANANCIERA Y EXPEDIENTES TÉCNICOS, CLAVES EN LA REVISIÓN

La administración destacó que la correcta integración de expedientes técnicos, la claridad en el ejercicio del gasto y la disciplina financiera fueron factores determinantes para solventar satisfactoriamente la auditoría federal.

“Aquí en Ramos Arizpe trabajamos por la transparencia y rendición de cuentas”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez, al subrayar que se han fortalecido los mecanismos de acceso a la información pública para garantizar que el uso de los recursos sea verificable y abierto a la ciudadanía.

El proceso de fiscalización de la ASF constituye uno de los principales instrumentos de control y supervisión del gasto público federal, por lo que concluir sin observaciones representa, para el municipio, un indicador de cumplimiento normativo y solidez administrativa.

AVAL EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

A este resultado se suma la reciente calificación de 100 obtenida por el Gobierno Municipal en la evaluación de cumplimiento en materia de transparencia, otorgada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (Intrac), correspondiente a la revisión trimestral de 2025.

Con ambos indicadores, la administración municipal afirmó que consolida un modelo de gestión basado en la legalidad, la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, reafirmando su compromiso con la responsabilidad hacendaria y la apertura institucional.