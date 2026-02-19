Entrega Tomás Gutiérrez Plaza Emilio Carranza rehabilitada en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Vecinas y vecinos de la colonia Fidel Velázquez acompañaron la entrega y destacaron la importancia de contar con un espacio renovado que mejora la imagen urbana y fomenta el sentido de pertenencia en el sector. CORTESÍA

Fortalece la convivencia, el deporte y la seguridad en la popular colonia

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la entrega de la Plaza Emilio Carranza en la colonia Fidel Velázquez, luego de concluir trabajos de rehabilitación integral que permiten ofrecer a las familias un espacio digno, seguro y funcional.

Acompañado por su esposa, Teresita Escalante, y por el administrador fiscal general del Estado, Chema Morales Padilla, el Edil de Ramos Arizpe destacó que la recuperación de espacios públicos incide directamente en la calidad de vida y en la cohesión social de los sectores habitacionales.

INFRAESTRUCTURA Y CONVIVENCIA

La intervención contempló mejoras orientadas a fortalecer el uso comunitario del espacio, promoviendo actividades recreativas, deportivas y de integración vecinal.

Durante el acto, realizado en un ambiente de convivencia familiar, colonos recibieron a las autoridades municipales y estatales, así como a integrantes del Cabildo y funcionarios de las áreas de obra pública y embellecimiento urbano.

El Alcalde subrayó que la recuperación de plazas públicas no solo implica infraestructura, sino también la reconstrucción del tejido social. “Cuando recuperamos un espacio público, también recuperamos la confianza, la convivencia y la tranquilidad de nuestras colonias”, expresó.

RESPALDO ESTATAL Y TRABAJO COORDINADO

Por su parte, Chema Morales Padilla, reconoció el trabajo permanente del Gobierno Municipal tanto en la zona urbana como rural, y señaló que este tipo de acciones fortalecen la convivencia cotidiana entre las familias.

$!Familias de la colonia Fidel Velázquez participaron en la reapertura del espacio público renovado.
Familias de la colonia Fidel Velázquez participaron en la reapertura del espacio público renovado. CORTESÍA

La rehabilitación de la Plaza Emilio Carranza se enmarca en una estrategia de mejora de espacios públicos orientada a consolidar entornos seguros y ordenados.

RECONOCIMIENTO VECINAL

Vecinas y vecinos de la colonia Fidel Velázquez acompañaron la entrega y destacaron la importancia de contar con un espacio renovado que mejora la imagen urbana y fomenta el sentido de pertenencia en el sector.

$!Vecinos agradecieron a las autoridades por el proyecto que impactará en la calidad de vida de decenas de familias.
Vecinos agradecieron a las autoridades por el proyecto que impactará en la calidad de vida de decenas de familias. CORTESÍA

Con esta acción, el Gobierno Municipal refrenda su política de recuperación de espacios públicos como herramienta para impulsar el desarrollo comunitario y fortalecer la vida en familia.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA

La intervención contempló trabajos de mejoramiento general que incluyeron:

• Rehabilitación y nivelación de andadores peatonales.

• Instalación y modernización del sistema de alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia.

• Mantenimiento y pintura de mobiliario urbano.

• Colocación y rehabilitación de juegos infantiles.

• Recuperación y acondicionamiento de áreas verdes.

• Instalación de bancas y botes para residuos.

• Limpieza general y embellecimiento del entorno.

