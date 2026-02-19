Entrega Tomás Gutiérrez Plaza Emilio Carranza rehabilitada en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, encabezó la entrega de la Plaza Emilio Carranza en la colonia Fidel Velázquez, luego de concluir trabajos de rehabilitación integral que permiten ofrecer a las familias un espacio digno, seguro y funcional. Acompañado por su esposa, Teresita Escalante, y por el administrador fiscal general del Estado, Chema Morales Padilla, el Edil de Ramos Arizpe destacó que la recuperación de espacios públicos incide directamente en la calidad de vida y en la cohesión social de los sectores habitacionales. TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Coahuila lazos con Canadá; se reúne Manolo con ministro de Comercio y embajador

INFRAESTRUCTURA Y CONVIVENCIA La intervención contempló mejoras orientadas a fortalecer el uso comunitario del espacio, promoviendo actividades recreativas, deportivas y de integración vecinal. Durante el acto, realizado en un ambiente de convivencia familiar, colonos recibieron a las autoridades municipales y estatales, así como a integrantes del Cabildo y funcionarios de las áreas de obra pública y embellecimiento urbano. El Alcalde subrayó que la recuperación de plazas públicas no solo implica infraestructura, sino también la reconstrucción del tejido social. “Cuando recuperamos un espacio público, también recuperamos la confianza, la convivencia y la tranquilidad de nuestras colonias”, expresó. RESPALDO ESTATAL Y TRABAJO COORDINADO Por su parte, Chema Morales Padilla, reconoció el trabajo permanente del Gobierno Municipal tanto en la zona urbana como rural, y señaló que este tipo de acciones fortalecen la convivencia cotidiana entre las familias.

La rehabilitación de la Plaza Emilio Carranza se enmarca en una estrategia de mejora de espacios públicos orientada a consolidar entornos seguros y ordenados. RECONOCIMIENTO VECINAL Vecinas y vecinos de la colonia Fidel Velázquez acompañaron la entrega y destacaron la importancia de contar con un espacio renovado que mejora la imagen urbana y fomenta el sentido de pertenencia en el sector.