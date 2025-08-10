Ramos Fest 2025: tres días de música, tradición y sabor en el corazón de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En tan solo 5 días, las calles, plazas y espacios públicos de Ramos Arizpe se transformarán en un mosaico de colores, música, aromas y sabores con la llegada del Ramos Fest 2025, una celebración que, del 15 al 17 de agosto, ofrecerá una variada agenda de actividades gratuitas para toda la familia.

El evento, impulsado por el Gobierno Municipal, no solo busca el entretenimiento, sino también fortalecer las raíces culturales, impulsar la gastronomía regional y dar proyección al talento local en un ambiente seguro y familiar.

VIERNES 15: TRADICIÓN Y MÚSICA PARA ABRIR LA FIESTA

La programación comenzará en la Plaza Principal a las 16:00 horas con la apertura de la Feria del Tamal y del Pan de Pulque y la exposición de Mujeres Emprendedoras.A las 18:00 horas se realizará la pasarela y presentación de las candidatas a Reina del Ramos Fest, para luego dar paso, a las 19:00 horas, a la Callejoneada con música en vivo desde la Iglesia de San Nicolás de Tolentino. El cierre de la jornada llegará con la coronación de la Reina a las 20:30 horas y el esperado concierto de Sonido Mazter a las 21:00 horas.

SÁBADO 16: SABOR, CREATIVIDAD Y PREMIOS

La Alameda Miguel Ramos Arizpe será sede del Lechón Fest desde las 13:00 horas, con venta de comida, artesanías y música en vivo.A las 14:00 horas iniciará la degustación por parte de jueces, quienes premiarán las mejores preparaciones, salsas y el stand más creativo, con incentivos de hasta 10 mil pesos. La noche cerrará con un concierto de música country a las 19:00 horas y la presentación estelar de La Casetera a las 20:00 horas.

DOMINGO 17: CABALGATA Y GRAN CIERRE MUSICAL

La tradición ecuestre será protagonista con la Gran Cabalgata, que partirá a las 10:00 horas de la Congregación San Miguel y recorrerá puntos emblemáticos como La Campana, Agüita del Rosario, Rancho La Minerva y la colonia Analco, hasta llegar a la Alameda a las 18:30 horas. Los participantes podrán ganar atractivos premios en la Rifa entre Amigos, incluyendo un remolque nuevo y ocho monturas.El broche de oro será la presentación del cantante Leandro Ríos, a las 21:00 horas en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a ramosarizpenses y visitantes de la región a vivir esta fiesta que combina tradición, música y gastronomía, con entrada libre a todas las actividades.