Repartirán en Ramos Arizpe 11 mil 500 paquetes de útiles escolares para este regreso a clases

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para su formación académica, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la entrega de 11 mil 500 paquetes de útiles escolares para el próximo ciclo escolar, que incluyen 40 mil cuadernos que se distribuirán durante este verano.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta medida representa un respaldo directo a los bolsillos de las familias ante el gasto que implica un regreso a clases.

“Es una manera de retribuirle a los ciudadanos su confianza y su compromiso con el crecimiento de la ciudad”, expresó.

La administración municipal impulsa la educación desde distintos frentes: no solo a través del equipamiento escolar, sino también con la mejora de la infraestructura educativa mediante el programa Enchúlame la escuela, que ha rehabilitado y embellecido planteles en diversas colonias con el apoyo de las instituciones educativas.

Asimismo, el esquema En tu escuela tú eliges ha beneficiado a más de 20 planteles públicos con recursos de 50 mil pesos para adquirir material educativo y de apoyo, fortaleciendo las condiciones de aprendizaje durante el primer semestre del año.

Uno de los proyectos más reconocidos es la Ruta Estudiantil, un servicio de transporte gratuito que, aunque fue diseñado para estudiantes, también está disponible para toda la población, convirtiéndose en un ejemplo de movilidad en Coahuila.

Con estas acciones, Ramos Arizpe reafirma su compromiso de invertir en el futuro de su gente, fortaleciendo la educación y brindando apoyo directo a las familias.