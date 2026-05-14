Reafirman coordinación por la seguridad en la región Sureste de Coahuila

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    Reafirman coordinación por la seguridad en la región Sureste de Coahuila
    Javier Díaz destacó que la coordinación entre corporaciones de seguridad y sector empresarial ha sido clave para mantener la paz en la Región Sureste de Coahuila. REDE SOCIALES

Durante el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, autoridades estatales y municipales reforzaron estrategias para preservar la seguridad y el crecimiento económico en Saltillo

Tras participar en el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reafirmó que la prioridad absoluta para su administración y el Gobierno estatal es mantener la paz en la zona.

“La verdad, este Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional es bastante importante para esta región. Como bien lo comentaba ahorita el gobernador Manolo Jiménez, es una de las regiones más competitivas del país”, señaló el edil.

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Díaz González subrayó que la región Sureste es un motor de empleo para Coahuila, reportando un incremento de 12 mil nuevas plazas en abril, lo que obliga a consolidar la estrategia de protección ciudadana.

“Lo más importante es seguir consolidando como prioridad de prioridades el tema de la seguridad y también todas las acciones que se están llevando a cabo en el tema de obras”, explicó el mandatario municipal.

En la reunión participaron mandos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y líderes de las cámaras empresariales, con el fin de alinear los esfuerzos de vigilancia.

“Aquí la clave del éxito que ha tenido Coahuila y que ha tenido Saltillo, y sobre todo esta región Sureste, es que todos le entramos y todos le entramos coordinados”, puntualizó Javier Díaz.

El alcalde enfatizó que este engranaje institucional busca garantizar que la capital coahuilense se mantenga como uno de los mejores lugares para vivir, gracias a la presencia del estado de fuerza en las calles.

“Hay que seguir garantizando la tranquilidad, la paz y la seguridad en todos los sectores de Saltillo, ¿no? En las colonias, en los barrios”, concluyó el edil durante la atención a medios.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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