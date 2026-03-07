Realiza IMSS Coahuila tercera procuración de órganos del año en Saltillo

Este viernes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo la tercera procuración del año en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 de Saltillo, gracias a la generosidad de la familia de María N, de 68 años, quien donó sus riñones y tejido musculo esquelético, beneficiando a más de cinco personas y otorgándoles una mejor calidad de vida.

A través de la coordinación de Donación y Procuración de Órganos con fines de Trasplante, se informó que la paciente provenía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y había sido derivada al HGZ/MF No. 2, donde fue diagnosticada con muerte encefálica tras complicaciones derivadas de un evento vascular cerebral.

En medio de su dolor, las hijas de María N expresaron que su madre había manifestado en vida su deseo de ser donadora de órganos para ayudar a otras personas, por lo que decidieron respetar su voluntad y acceder a la procuración. Tras los estudios pertinentes, se confirmó que ambos riñones y el tejido musculo esquelético eran viables para donación.

Durante la despedida, familiares, amigos y trabajadores del hospital formaron una valla de aplausos para agradecer la generosidad de la donadora, quien en vida se desempeñaba como ama de casa.