Realiza IMSS Coahuila tercera procuración de órganos del año en Saltillo
La donadora fue María, de 68 años, quien aportó riñones y tejido musculo esquelético
Este viernes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo la tercera procuración del año en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 de Saltillo, gracias a la generosidad de la familia de María N, de 68 años, quien donó sus riñones y tejido musculo esquelético, beneficiando a más de cinco personas y otorgándoles una mejor calidad de vida.
A través de la coordinación de Donación y Procuración de Órganos con fines de Trasplante, se informó que la paciente provenía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y había sido derivada al HGZ/MF No. 2, donde fue diagnosticada con muerte encefálica tras complicaciones derivadas de un evento vascular cerebral.
En medio de su dolor, las hijas de María N expresaron que su madre había manifestado en vida su deseo de ser donadora de órganos para ayudar a otras personas, por lo que decidieron respetar su voluntad y acceder a la procuración. Tras los estudios pertinentes, se confirmó que ambos riñones y el tejido musculo esquelético eran viables para donación.
Durante la despedida, familiares, amigos y trabajadores del hospital formaron una valla de aplausos para agradecer la generosidad de la donadora, quien en vida se desempeñaba como ama de casa.
Los riñones fueron trasladados al Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, mientras que el tejido musculoesquelético se envió al Hospital Universitario de Monterrey, donde se utilizará para mejorar la calidad de vida de diversos pacientes.
El IMSS reconoció a la familia de María N por sumarse a este acto de altruismo, que demuestra cómo la donación de órganos puede brindar nuevas oportunidades de vida incluso después de la pérdida de un ser querido.
Además, la institución recordó la importancia de compartir con los familiares el deseo de ser donador, ya que esto facilita la toma de decisiones en momentos difíciles y puede salvar la vida de quienes esperan un trasplante.