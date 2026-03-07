Realiza IMSS Coahuila tercera procuración de órganos del año en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 7 marzo 2026
    Realiza IMSS Coahuila tercera procuración de órganos del año en Saltillo
    Familiares, amigos y trabajadores del hospital despidieron a la donadora con una valla de aplausos. CORTESÍA

La donadora fue María, de 68 años, quien aportó riñones y tejido musculo esquelético

Este viernes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevó a cabo la tercera procuración del año en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 de Saltillo, gracias a la generosidad de la familia de María N, de 68 años, quien donó sus riñones y tejido musculo esquelético, beneficiando a más de cinco personas y otorgándoles una mejor calidad de vida.

A través de la coordinación de Donación y Procuración de Órganos con fines de Trasplante, se informó que la paciente provenía del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y había sido derivada al HGZ/MF No. 2, donde fue diagnosticada con muerte encefálica tras complicaciones derivadas de un evento vascular cerebral.

TE PUEDE INTERESAR: Enfermero del IMSS le canta a pacientes y se hace viral (Video)

En medio de su dolor, las hijas de María N expresaron que su madre había manifestado en vida su deseo de ser donadora de órganos para ayudar a otras personas, por lo que decidieron respetar su voluntad y acceder a la procuración. Tras los estudios pertinentes, se confirmó que ambos riñones y el tejido musculo esquelético eran viables para donación.

Durante la despedida, familiares, amigos y trabajadores del hospital formaron una valla de aplausos para agradecer la generosidad de la donadora, quien en vida se desempeñaba como ama de casa.

$!La paciente provenía del ISSSTE y fue diagnosticada con muerte encefálica tras un evento vascular cerebral.
La paciente provenía del ISSSTE y fue diagnosticada con muerte encefálica tras un evento vascular cerebral. CORTESÍA

Los riñones fueron trasladados al Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, mientras que el tejido musculoesquelético se envió al Hospital Universitario de Monterrey, donde se utilizará para mejorar la calidad de vida de diversos pacientes.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: IMSS Coahuila refuerza acciones de prevención para mujeres

El IMSS reconoció a la familia de María N por sumarse a este acto de altruismo, que demuestra cómo la donación de órganos puede brindar nuevas oportunidades de vida incluso después de la pérdida de un ser querido.

Además, la institución recordó la importancia de compartir con los familiares el deseo de ser donador, ya que esto facilita la toma de decisiones en momentos difíciles y puede salvar la vida de quienes esperan un trasplante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Donación De Órganos
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
true

Arriesgan seguridad aérea de México por corrupción en mantenimiento de naves, incluso militares
No somos iguales

No somos iguales
Durante su intervención, reflexionó sobre el sentido del feminismo y la necesidad de generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres.

Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres

Los logros de la lucha feminista en México no solo se remonta al derecho al voto, la despenalización del aborto y la tipificación del feminicidio, en los últimos años diversas leyes se han creado gracias al feminismo.

8M: Leyes impulsadas por y para mujeres en México
Esta imagen por satélite proporcionada por Vantor muestra la Corte Islámica Revolucionaria tras bombardeos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?
El objetivo del “kit forense”, según el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, es facilitar la identificación en caso de desaparición.

Taller de ‘Kit forense en caso de desaparecer’ en Oaxaca genera críticas, previo al 8M