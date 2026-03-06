8M: IMSS Coahuila refuerza acciones de prevención para mujeres

Coahuila
/ 6 marzo 2026
#8M
    8M: IMSS Coahuila refuerza acciones de prevención para mujeres
    El IMSS realiza campañas permanentes de mastografías y Papanicolaou gratuitas.
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

En las unidades médicas se promueve el autocuidado y las revisiones médicas periódicas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila refrendó su compromiso con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, mediante acciones integrales de prevención, atención oportuna y promoción del bienestar.

La líder del equipo de supervisión en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), la doctora Mayela Moreno Reyes, explicó que en las unidades médicas del Seguro Social se impulsa de manera permanente el autocuidado de la salud entre la población femenina.

Indicó que una de las principales recomendaciones es acudir a revisión médica al menos cada seis meses, incluso cuando no se presenten síntomas, además de dar seguimiento puntual a cualquier padecimiento diagnosticado.

Moreno Reyes destacó que, a través de campañas permanentes como la realización gratuita de mastografías y pruebas de Papanicolaou, se busca detectar de forma temprana enfermedades que representan algunas de las principales causas de muerte entre las mujeres, como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.

$!La detección oportuna mejora la esperanza y calidad de vida de las pacientes.
La detección oportuna mejora la esperanza y calidad de vida de las pacientes.

“Diagnosticar oportunamente estas enfermedades permite iniciar tratamientos a tiempo y mejorar tanto la esperanza como la calidad de vida. Por ello insistimos en que las mujeres acudan a sus chequeos médicos, participen en las ferias de salud y aprovechen los programas gratuitos que se ponen a su disposición”, señaló.

La especialista subrayó que las mujeres desempeñan un papel fundamental como promotoras de la salud dentro de sus familias y en la sociedad, por lo que es importante que escuchen a su cuerpo, prioricen el autocuidado y adopten hábitos saludables.

Entre las recomendaciones destacan mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física de manera regular, acciones que ayudan a prevenir enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, padecimientos que también presentan una alta prevalencia entre la población femenina.

Asimismo, señaló que la salud materna y perinatal es otro de los temas prioritarios para el IMSS, por lo que se promueve tanto el control preconcepcional como el prenatal, con el fin de identificar oportunamente señales de alerta y garantizar embarazos y partos seguros.

Finalmente, la doctora Moreno Reyes invitó a las mujeres derechohabientes a participar en las actividades de información, capacitación y orientación que ofrece la institución, y reiteró el compromiso del IMSS de brindar una atención integral, digna y humana a la población femenina.

