8M: IMSS Coahuila refuerza acciones de prevención para mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila refrendó su compromiso con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, mediante acciones integrales de prevención, atención oportuna y promoción del bienestar.

La líder del equipo de supervisión en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), la doctora Mayela Moreno Reyes, explicó que en las unidades médicas del Seguro Social se impulsa de manera permanente el autocuidado de la salud entre la población femenina.

TE PUEDE INTERESAR: Vacunarán a trabajadores de empresas de la región sur contra sarampión: Canacintra

Indicó que una de las principales recomendaciones es acudir a revisión médica al menos cada seis meses, incluso cuando no se presenten síntomas, además de dar seguimiento puntual a cualquier padecimiento diagnosticado.

Moreno Reyes destacó que, a través de campañas permanentes como la realización gratuita de mastografías y pruebas de Papanicolaou, se busca detectar de forma temprana enfermedades que representan algunas de las principales causas de muerte entre las mujeres, como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.