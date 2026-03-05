Enfermero del IMSS le canta a pacientes y se hace viral (Video)

El protagonista del momento es Humberto , identificado en plataformas digitales como Hum Dash , quien decidió cantar el clásico “Esclavo y Amo” , popularizado por el cantante mexicano Javier Solís . Su interpretación, breve pero emotiva, logró captar la atención de pacientes y personal médico.

En medio del ambiente tenso que suele vivirse en una sala de urgencias médicas , un gesto inesperado logró cambiar por unos minutos el ánimo de varios pacientes. Un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) fue captado interpretando una canción mientras atendía a personas hospitalizadas en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes , escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video fue grabado por uno de sus compañeros mientras el enfermero continuaba con su labor diaria, recorriendo camillas y vigilando la atención de quienes esperaban asistencia médica.

UNA CANCIÓN QUE CAMBIÓ EL AMBIENTE

Durante un minuto con 37 segundos, la sala de urgencias vivió un ambiente distinto al habitual. En el video se observa a varias pacientes escuchando con atención mientras el enfermero canta con voz serena, sin dejar de lado sus responsabilidades.

Una mujer sentada en su camilla sonríe mientras observa la escena, mientras otra paciente, recostada y conectada a una sonda de suero, intenta levantar la mirada para ver de dónde proviene la música.

La interpretación incluye uno de los versos más recordados del tema: “Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo”.

Al finalizar, algunos presentes reaccionaron con aplausos espontáneos, y una de las enfermeras que se encontraba en la sala lanzó un entusiasta “¡Bravo!”, celebrando el momento que rompió la rutina hospitalaria.

EL MENSAJE DEL ENFERMERO TRAS HACERSE VIRAL

Después de que el video comenzara a circular ampliamente en redes sociales, Humberto decidió pronunciarse a través de su cuenta personal de Facebook. El enfermero agradeció el apoyo recibido y explicó que no esperaba que el gesto tuviera tanta repercusión.

“Hola, hola, soy enfermero del IMSS con mucho orgullo. He visto que anda ahí rondando un video donde yo canté, pues la verdad es que no me esperaba esa reacción de la gente. Muchísimas gracias”, expresó en su mensaje.

También aseguró que cantar para pacientes es algo que ha hecho en otras ocasiones, como una manera de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles dentro del hospital.

“Claro que lo volvería a hacer por cualquier otra persona que lo necesitara, y lo haría sin que me lo pidieran. En verdad es algo que siempre he hecho”, comentó.

DATOS CURIOSOS DEL VIDEO VIRAL

• El clip que circula en redes tiene una duración aproximada de 1 minuto con 37 segundos.

• La canción interpretada, “Esclavo y Amo”, es uno de los boleros más reconocidos del repertorio de Javier Solís.

• El video fue grabado dentro del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, uno de los centros médicos más importantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• La grabación se viralizó rápidamente en plataformas como Facebook y TikTok, donde usuarios destacaron el lado humano del personal de salud.

El episodio, breve pero significativo, dejó ver cómo un gesto sencillo puede modificar el ambiente de un hospital, aunque sea por unos minutos. En medio de camillas, sueros y la rutina médica, una canción bastó para arrancar sonrisas y generar un momento de respiro para quienes esperaban atención.