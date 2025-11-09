Realizan acciones de proximidad social en la Región Carbonífera de Coahuila
Participaron elementos de la AIC, Policía Estatal, PAR y Policía Municipal
El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Carbonífera, Diego Garduño, encabezó este fin de semana una jornada de proximidad social en los municipios de Nueva Rosita y Sabinas, acompañado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal, PAR y la Policía Municipal.
Uno de los puntos visitados fue la colonia Sarabia, en Nueva Rosita, en donde fortalecieron el vínculo entre corporaciones de seguridad y la comunidad, además de brindar atención directa a la ciudadanía.
Durante las actividades, los agentes dialogaron con vecinos, escucharon inquietudes y reforzaron la presencia institucional en el lugar, así como en diversos puntos estratégicos.
La proximidad entre cuerpos policiacos y población es fundamental para construir entornos seguros y de confianza.
Cuando las y los ciudadanos perciben a las autoridades como aliados cercanos y accesibles, se fomenta la denuncia, se reduce la brecha de desconfianza y se generan canales de comunicación más efectivos, elementos clave para prevenir delitos y fortalecer la convivencia.
Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de seguridad y acercamiento con la población, bajo la premisa de que “A Coahuila lo cuidamos todos”, reforzando así el compromiso de trabajar coordinadamente para mantener el orden y la paz en la región.