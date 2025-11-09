Endurece IMSS su postura y exige 755 mdp a AHMSA mientras crecen las sentencias

MONCLOVA, COAH.- La situación legal de Altos Hornos de México (AHMSA) registró un nuevo retroceso en su proceso concursal luego de que el IMSS reclamara más de 755 millones de pesos por cuotas no pagadas.

El requerimiento fue ingresado el 4 de noviembre de 2025 por la representante jurídica del instituto, quien anexó cédulas que detallan adeudos en seguros de retiro, cesantía, vejez, maternidad, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales. El organismo busca que el monto sea reconocido como crédito fiscal.

Tras recibir la solicitud, el Juzgado Segundo de Distrito notificó al síndico Víctor “N”, encargado de responder, recordando que la Ley de Concursos Mercantiles prioriza primero los compromisos laborales. Paralelamente, continúan resoluciones laborales a favor de extrabajadores, enviadas desde tribunales federales a nombre de Luis “N”, José “N”, Jorge “N”, Salvador “N” y Roberto “N”, lo que incrementa la carga económica de la masa concursal.

El síndico también presentó un balance de inversiones correspondiente a septiembre de 2025, abierto a observaciones dentro del periodo establecido. En otro punto, el juzgado negó a RBA Opportunities, S.A. de C.V. la entrega de copias certificadas del expediente, debido a que los tomos están en un Tribunal Colegiado por una apelación vinculada al reconocimiento de créditos.

Asimismo, Dell Leasing México deberá esperar la resolución de su incidente de separación de bienes, la cual dependerá de la disponibilidad del tribunal. El IMSS reiteró que el síndico deberá atender los créditos conforme a la ley, subrayando que las cuotas omitidas afectan la prestación de servicios a trabajadores y extrabajadores.

Antes del concurso mercantil, el IMSS ya había iniciado embargos contra AHMSA, pero estos quedaron detenidos al declararse la quiebra. Con el nuevo reclamo, la siderúrgica enfrenta mayor presión en un escenario donde se acumulan deudas fiscales, laborales y mercantiles.

