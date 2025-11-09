Endurece IMSS su postura y exige 755 mdp a AHMSA mientras crecen las sentencias

Monclova
/ 9 noviembre 2025
    Endurece IMSS su postura y exige 755 mdp a AHMSA mientras crecen las sentencias
    El síndico del concurso mercantil enfrenta múltiples exigencias de pago tras las recientes sentencias laborales. FOTO: ESPECIAL

Crecen las resoluciones laborales contra la siderúrgica, ampliando los compromisos que el síndico deberá enfrentar dentro del proceso concursal

MONCLOVA, COAH.- La situación legal de Altos Hornos de México (AHMSA) registró un nuevo retroceso en su proceso concursal luego de que el IMSS reclamara más de 755 millones de pesos por cuotas no pagadas.

El requerimiento fue ingresado el 4 de noviembre de 2025 por la representante jurídica del instituto, quien anexó cédulas que detallan adeudos en seguros de retiro, cesantía, vejez, maternidad, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales. El organismo busca que el monto sea reconocido como crédito fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en predio deja varias pipas aseguradas por autoridades en la Monclova-Candela

Tras recibir la solicitud, el Juzgado Segundo de Distrito notificó al síndico Víctor “N”, encargado de responder, recordando que la Ley de Concursos Mercantiles prioriza primero los compromisos laborales. Paralelamente, continúan resoluciones laborales a favor de extrabajadores, enviadas desde tribunales federales a nombre de Luis “N”, José “N”, Jorge “N”, Salvador “N” y Roberto “N”, lo que incrementa la carga económica de la masa concursal.

El síndico también presentó un balance de inversiones correspondiente a septiembre de 2025, abierto a observaciones dentro del periodo establecido. En otro punto, el juzgado negó a RBA Opportunities, S.A. de C.V. la entrega de copias certificadas del expediente, debido a que los tomos están en un Tribunal Colegiado por una apelación vinculada al reconocimiento de créditos.

Asimismo, Dell Leasing México deberá esperar la resolución de su incidente de separación de bienes, la cual dependerá de la disponibilidad del tribunal. El IMSS reiteró que el síndico deberá atender los créditos conforme a la ley, subrayando que las cuotas omitidas afectan la prestación de servicios a trabajadores y extrabajadores.

Antes del concurso mercantil, el IMSS ya había iniciado embargos contra AHMSA, pero estos quedaron detenidos al declararse la quiebra. Con el nuevo reclamo, la siderúrgica enfrenta mayor presión en un escenario donde se acumulan deudas fiscales, laborales y mercantiles.

(Con información de medios locales)

Temas


QUIEBRA
Deudas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza