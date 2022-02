Realizan bendición de gargantas en Saltillo; ‘también es vacuna contra el COVID-19’, dicen feligreses

Para decenas de feligreses, “la bendición de gargantas” es la cuarta vacuna para protegerse luego de recibir su primera, segunda y tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19, pero también la oportunidad de sanar las secuelas que dejó la enfermedad.

“No hay año que no venga y gracias a Dios no me he enfermado, sí me vacuné y todo, pero para los que creemos en Dios Padre, esta es una forma más de protegernos, porque no hay nadie más que depare nuestro destino que Dios”, aseguró Doña María de la Luz Basaldúa, de 56 años.

Fueron decenas de feligreses los que se dieron cita a las 12 del mediodía, en la parroquia de San Esteban, pese a la neblina que rodeaba el templo y las bajas temperaturas para recibir la bendición en honor a San Blas, obispo, médico y mártir.

Luego de la celebración litúrgica, el sacerdote Mario Carrillo pidió a los feligreses descubrir su garganta para que pudieran recibir la bendición, donde dos velas cruzadas rodean el cuello y el sacerdote da su bendición.

Al terminar cada persona debía tomar un algodón con alcohol para limpiar su cuello y así reducir el riesgo de contagio, aunque aseguraron que la sensación de recibir esta bendición luego de escuchar la misa, es de sanación y confianza al “ponerse en manos de Dios”.

“Hay que protegernos, no digo que no nos vacunemos pero acudir con fe cada año y encomendarnos a San Blas y Dios, también es confiar en que si un día nos pasa, no lleguemos a dar al hospital”, comentó Juan Carlos Rivas, fiel creyente del Santo.

Otros feligreses más jóvenes como Andrea Bastida, de 26 años, acudió por primera vez por recomendación de su madre, para que la tos y malestares en la garganta sanarán, pues aunque recientemente ya resultó negativa, algunas molestias persisten.

La mayoría de quienes acudieron alguna vez durante el primer año de la pandemia y durante la cuarta ola de contagios con la variante Ómicron fueron contagiados, incluso pese a recibir su esquema de vacunación completo.

“Pues recurrir a todo lo que se pueda, qué mejor que a Dios, esta pandemia, quién sabe cuándo acabe y qué más nos falte pasar para que ya no haya muertes pero por mientras este año ya también recibí la bendición”, comentó Jorge Galicia, de 63 años, quien aseguró que la “bendición de las gargantas” es una vacuna de refuerzo contra el COVID-19.