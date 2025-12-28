Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees

Nick Torres, actual Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana de Béisbol, dio el paso más importante de su carrera al ser contratado por los Yankees de Nueva York con miras a la Temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol.

El bateador californiano recibirá una nueva oportunidad en el mejor béisbol del mundo tras una campaña dominante en México, que lo colocó nuevamente en el radar de organizaciones de MLB.

Torres fue la gran figura del circuito veraniego en 2025 con los Algodoneros de Unión Laguna, equipo con el que firmó una de las temporadas individuales más sólidas de los últimos años.

En 86 juegos disputados, el cañonero registró promedio de bateo de .347, conectó 27 cuadrangulares y produjo 79 carreras, cifras que le valieron el reconocimiento como MVP de la LMB y lo consolidaron como el bate más temido del campeonato.

El acuerdo con la organización neoyorquina es un contrato de ligas menores con invitación al Spring Training de 2026, donde Torres buscará ganarse un lugar en el roster principal.