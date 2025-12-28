Nick Torres de Algodoneros a las Grandes Ligas: MVP de la LMB firma con los Yankees
El ahora exjugador de Unión Laguna, fue contratado por Nueva York y buscará debutar en la MLB durante la Temporada 2026
Nick Torres, actual Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana de Béisbol, dio el paso más importante de su carrera al ser contratado por los Yankees de Nueva York con miras a la Temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol.
El bateador californiano recibirá una nueva oportunidad en el mejor béisbol del mundo tras una campaña dominante en México, que lo colocó nuevamente en el radar de organizaciones de MLB.
Torres fue la gran figura del circuito veraniego en 2025 con los Algodoneros de Unión Laguna, equipo con el que firmó una de las temporadas individuales más sólidas de los últimos años.
En 86 juegos disputados, el cañonero registró promedio de bateo de .347, conectó 27 cuadrangulares y produjo 79 carreras, cifras que le valieron el reconocimiento como MVP de la LMB y lo consolidaron como el bate más temido del campeonato.
El acuerdo con la organización neoyorquina es un contrato de ligas menores con invitación al Spring Training de 2026, donde Torres buscará ganarse un lugar en el roster principal.
Su experiencia, poder al bat y versatilidad defensiva, puede desempeñarse tanto en los jardines como en la primera base, lo convierten en una opción atractiva para aportar profundidad ofensiva a los Bombarderos del Bronx.
Antes de brillar en México, Nick Torres fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de MLB de 2014 por los Padres de San Diego y pasó varios años en sucursales de distintas organizaciones, alcanzando el nivel de Triple A, pero sin lograr el ansiado debut en Grandes Ligas.
Su paso por la LMB representó un punto de inflexión en su trayectoria, permitiéndole recuperar confianza, continuidad y protagonismo ofensivo.
Para los Yankees, la incorporación de Torres es una apuesta de bajo riesgo y alto potencial, mientras que para el pelotero significa la posibilidad de cumplir un objetivo que persiguió durante más de una década.
Si logra trasladar su producción de la LMB al Spring Training, el MVP del béisbol mexicano podría escribir una historia de perseverancia y revancha en la MLB durante la temporada 2026.