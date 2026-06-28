Pierde Coahuila 32 planteles de preparatoria y más de 400 maestros en el último año
La Educación Media Superior es la que mayor contracción tuvo entre el ciclo escolar 2024-2025 y el 2025-2026
La Educación Media Superior fue el nivel educativo que registró la mayor contracción en Coahuila durante la transición del ciclo escolar 2024-2025 al 2025-2026, al perder 32 planteles y más de 400 docentes, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Educación del estado.
Los registros muestran que las preparatorias y escuelas técnicas escolarizadas pasaron de 711 a 679 planteles en un año. Del total de cierres, 19 correspondieron al sector privado y 13 al público.
La disminución también se reflejó en el personal docente. En conjunto, el nivel medio superior redujo su plantilla en 418 maestros al pasar de 7 mil 32 a 6 mil 614 docentes. La mayor parte del ajuste ocurrió en escuelas particulares, donde la plantilla descendió de 3 mil 510 a 3 mil 308 profesores, mientras que en el sector público pasó de 3 mil 522 a 3 mil 420.
Las cifras muestran que el comportamiento no fue uniforme entre los distintos subsistemas. Mientras el Bachillerato Tecnológico incrementó su matrícula, al pasar de 61 mil 747 a 63 mil 182 estudiantes, el Bachillerato General disminuyó de 54 mil 171 a 52 mil 754 alumnos y el Profesional Técnico registró la caída más pronunciada al pasar de 4 mil 453 a 2 mil 335 estudiantes, lo que representa una reducción cercana a la mitad de su matrícula en un solo ciclo escolar.
El Bachillerato General también concentró el mayor número de cierres de planteles, al reducirse de 534 a 499 escuelas, es decir, 35 menos que el ciclo anterior. Por su parte, el subsistema de Profesional Técnico pasó de 54 a 50 planteles.
En el sector privado, la Educación Media Superior fue el único nivel que reportó una disminución en infraestructura educativa. Las estadísticas indican que las preparatorias particulares pasaron de 324 a 310 escuelas durante el último ciclo escolar.
A diferencia de este comportamiento, la educación básica mantuvo prácticamente estable su plantilla docente e incluso registró un ligero aumento en el número de escuelas, mientras que la educación superior presentó incrementos en planteles públicos y en el número de profesores.
Los datos oficiales muestran que la reducción de planteles, docentes y matrícula se concentró en la Educación Media Superior durante el ciclo escolar 2025-2026, convirtiéndolo en el nivel con el mayor ajuste dentro del sistema educativo estatal.