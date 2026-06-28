Pierde Coahuila 32 planteles de preparatoria y más de 400 maestros en el último año

Los registros muestran que las preparatorias y escuelas técnicas escolarizadas pasaron de 711 a 679 planteles en un año. Del total de cierres, 19 correspondieron al sector privado y 13 al público.

La Educación Media Superior fue el nivel educativo que registró la mayor contracción en Coahuila durante la transición del ciclo escolar 2024-2025 al 2025-2026, al perder 32 planteles y más de 400 docentes, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Educación del estado.

La disminución también se reflejó en el personal docente. En conjunto, el nivel medio superior redujo su plantilla en 418 maestros al pasar de 7 mil 32 a 6 mil 614 docentes. La mayor parte del ajuste ocurrió en escuelas particulares, donde la plantilla descendió de 3 mil 510 a 3 mil 308 profesores, mientras que en el sector público pasó de 3 mil 522 a 3 mil 420.

Las cifras muestran que el comportamiento no fue uniforme entre los distintos subsistemas. Mientras el Bachillerato Tecnológico incrementó su matrícula, al pasar de 61 mil 747 a 63 mil 182 estudiantes, el Bachillerato General disminuyó de 54 mil 171 a 52 mil 754 alumnos y el Profesional Técnico registró la caída más pronunciada al pasar de 4 mil 453 a 2 mil 335 estudiantes, lo que representa una reducción cercana a la mitad de su matrícula en un solo ciclo escolar.

El Bachillerato General también concentró el mayor número de cierres de planteles, al reducirse de 534 a 499 escuelas, es decir, 35 menos que el ciclo anterior. Por su parte, el subsistema de Profesional Técnico pasó de 54 a 50 planteles.

En el sector privado, la Educación Media Superior fue el único nivel que reportó una disminución en infraestructura educativa. Las estadísticas indican que las preparatorias particulares pasaron de 324 a 310 escuelas durante el último ciclo escolar.

A diferencia de este comportamiento, la educación básica mantuvo prácticamente estable su plantilla docente e incluso registró un ligero aumento en el número de escuelas, mientras que la educación superior presentó incrementos en planteles públicos y en el número de profesores.

Los datos oficiales muestran que la reducción de planteles, docentes y matrícula se concentró en la Educación Media Superior durante el ciclo escolar 2025-2026, convirtiéndolo en el nivel con el mayor ajuste dentro del sistema educativo estatal.