Recauda IMSS Coahuila 8 toneladas de víveres para damnificados de estados afectados por lluvias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reunió más de 8 toneladas de víveres en apoyo a los estados afectados por las intensas lluvias en el país, mismos que fueron enviados durante el fin de semana, de acuerdo con las instrucciones del director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, en la estrategia nacional de apoyo humanitario, solidaridad y compromiso social ante emergencias y desastres naturales.

El Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD) en el estado, doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, ordenó la instalación de cinco centros de acopio, uno en el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD) de Saltillo y otro en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 de Torreón.

También se instalaron centros de acopio en los Centros de Seguridad Social de Piedras Negras, Sabina y Monclova.

Gracias a la solidaridad tanto de población en general como de trabajadores del Seguro Social, se logró acumular dicha cantidad con alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, de limpieza e incluso vestimenta.