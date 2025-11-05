Recauda IMSS Coahuila 8 toneladas de víveres para damnificados de estados afectados por lluvias

    Los centros de acopio se establecieron en Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas y Monclova.

El doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, titular del IMSS en Coahuila, coordinó la instalación de cinco centros de acopio en distintas regiones del estado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reunió más de 8 toneladas de víveres en apoyo a los estados afectados por las intensas lluvias en el país, mismos que fueron enviados durante el fin de semana, de acuerdo con las instrucciones del director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, en la estrategia nacional de apoyo humanitario, solidaridad y compromiso social ante emergencias y desastres naturales.

El Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD) en el estado, doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, ordenó la instalación de cinco centros de acopio, uno en el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD) de Saltillo y otro en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 de Torreón.

También se instalaron centros de acopio en los Centros de Seguridad Social de Piedras Negras, Sabina y Monclova.

Gracias a la solidaridad tanto de población en general como de trabajadores del Seguro Social, se logró acumular dicha cantidad con alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, de limpieza e incluso vestimenta.

Ciudadanos y trabajadores del IMSS participaron activamente, aportando alimentos no perecederos, artículos de higiene, limpieza y ropa.
Ciudadanos y trabajadores del IMSS participaron activamente, aportando alimentos no perecederos, artículos de higiene, limpieza y ropa. FOTO: CORTESÍA

El doctor Ibáñez destacó la coordinación de todas las áreas involucradas para hacer posible que ayuda como esta se haga llegar a donde se necesita; y resaltó que el IMSS como institución de salud está comprometida en responder y sumarse a situaciones de emergencia que requieran atención más allá del aspecto médico.

Agradeció a quienes aportaron a esta noble causa en ayuda a los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, a través de los centros de acopio que se instalaron en cada una de las regiones de la entidad y garantizó que dichos insumos se harán llegar debidamente a las áreas afectadas.

