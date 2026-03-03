Rechaza alcalde de Torreón acusaciones de Morena por supuesta intromisión electoral

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Rechaza alcalde de Torreón acusaciones de Morena por supuesta intromisión electoral
    Román Alberto Cepeda niega intromisión en la elección local. SANDRA GÓMEZ

Responde Román Cepeda a señalamientos de Diego del Bosque

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, rechazó este martes las acusaciones de supuesta intromisión en la elección local que se realizará en junio próximo, esto en referencia a declaraciones de personajes morenistas emitidas durante este mismo día, quienes le pidieron “sacar las manos del proceso”.

El Alcalde torreonense señaló que este tipo de situaciones corresponden al “plano político”, además de que su frase mantendrá sin variaciones en el tema administrativo.

“Ustedes se han dado cuenta, nosotros estamos gobernando Torreón y si eso incomoda y pues les seguiré incomodando... Creo que es un tema del orden político en el que yo siempre lo he manifestado, es muy clara la participación, es muy claro el respeto”, dijo el Munícipe.

Además indicó que el tema político se mantendrá en ese ámbito, por lo que no deberá de impactar en ningún aspecto de la administración municipal.

Diego del Bosque, líder de Morena en Coahuila, acusó a Román Cepeda de bloquear anuncios y espectaculares alusivos a la precampaña de Morena en diversos puntos de Torreón.

Señaló que del tema se presentarán las denuncias correspondientes.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

