Rechaza alcalde de Torreón acusaciones de Morena por supuesta intromisión electoral

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, rechazó este martes las acusaciones de supuesta intromisión en la elección local que se realizará en junio próximo, esto en referencia a declaraciones de personajes morenistas emitidas durante este mismo día, quienes le pidieron “sacar las manos del proceso”.

El Alcalde torreonense señaló que este tipo de situaciones corresponden al “plano político”, además de que su frase mantendrá sin variaciones en el tema administrativo.

“Ustedes se han dado cuenta, nosotros estamos gobernando Torreón y si eso incomoda y pues les seguiré incomodando... Creo que es un tema del orden político en el que yo siempre lo he manifestado, es muy clara la participación, es muy claro el respeto”, dijo el Munícipe.

Además indicó que el tema político se mantendrá en ese ámbito, por lo que no deberá de impactar en ningún aspecto de la administración municipal.

Diego del Bosque, líder de Morena en Coahuila, acusó a Román Cepeda de bloquear anuncios y espectaculares alusivos a la precampaña de Morena en diversos puntos de Torreón.

Señaló que del tema se presentarán las denuncias correspondientes.