Los dirigentes de algunos organismos empresariales de la localidad consideraron que no es momento para aumentar el Impuesto sobre Nómina (ISN), como lo ha propuesto la Administración Fiscal General que podría darse.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), José Antonio Rodríguez Fuentes, dijo que si bien desde hace 3 ó 4 meses no hay una junta del ISN y en la última minuta no se informó sobre este posible aumento, la situación económica no es la ideal para que se dé este ajuste.

Publicidad

“Ahorita no está el horno para bollos, como para subir ese impuesto”, comentó Rodríguez, añadiendo que lo que sí subirá en 2023 será el Impuesto Predial en Saltillo, alrededor de un 8 por ciento, impulsado por la inflación.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, consideró que la salida de la pandemia es más difícil de lo que se piensa, por lo que no es un buen momento para las empresas, ya que hay que ver cómo se da la recuperación antes de pensar en un aumento en los impuestos.

TE PUEDE INTERESAR: Habría recesión en 2023 en algunos países, advierte el FMI

Publicidad

Asimismo, los presidentes de la Canaco Saltillo, Alejandro Pepi, y de ARHCOS, Juan Cesatty, informaron que no tenían información sobre esta posibilidad.

La semana pasada, el administrador fiscal general, Javier Díaz, adelantó que se está proponiendo un aumento del 2 al 3 por ciento en Impuesto sobre Nóminas, esto para generar un fondo para responder a las contingencias y desastres naturales.