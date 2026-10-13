Recibe Castaños casi 40 millones de pesos en inversión para obras públicas

CASTAÑOS, COAH.- El Gobierno del Estado puso en marcha el programa “En Equipo le Entramos” en Castaños, con una inversión de 39.5 millones de pesos que se destinará a pavimentación, servicios básicos, electrificación, rehabilitación de caminos rurales y mejoramiento de espacios públicos. Acompañado de la alcaldesa Yesica Sifuentes, el gobernador, Manolo Jiménez, detalló que más de 7.8 millones de pesos se destinarán a pavimentación, recarpeteo y bacheo; más de 4 millones a ampliar las redes de agua potable y drenaje; 1.5 millones a electrificación y alumbrado público, y 4.5 millones a la rehabilitación de caminos ejidales.

El paquete incluye la rehabilitación del campo sintético número uno de los Campos de la Estación, una petición que los deportistas de Castaños habían realizado durante más de nueve años, así como la construcción de una plaza pública y la techumbre del Cecytec. Jiménez Salinas señaló que las obras se definieron a partir de las necesidades planteadas por la población, con el propósito de atender tanto las peticiones de las colonias como las de las comunidades rurales.

“Todo lo que vamos a hacer son cosas muy importantes para la comunidad, las que ustedes nos fueron pidiendo: esta cancha, la plaza que se va a construir, los pavimentos y recarpeteos, el programa de bacheo, la techumbre del Cecytec y muchos proyectos que son el sentir y pensar de nuestra gente”, expresó. RESPALDO MUNICIPAL La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora agradeció el respaldo del Gobierno Estatal y destacó que la coordinación entre ambos niveles de gobierno permite llevar más obras a los distintos sectores del municipio. “Porque cuando hacemos equipo llegan más obras, llegan más programas y más oportunidades para nuestra gente”, manifestó.

Las autoridades señalaron que los recursos equivalen al 30 por ciento del presupuesto anual de Castaños, lo que permitirá avanzar en proyectos de infraestructura y atender compromisos establecidos con la ciudadanía, como calles en mal estado, servicios públicos, alumbrado y espacios para actividades deportivas.