Recibe Castaños casi 40 millones de pesos en inversión para obras públicas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Recibe Castaños casi 40 millones de pesos en inversión para obras públicas
    Autoridades estatales y municipales presentaron el paquete de obras, que incluye la rehabilitación del campo sintético de los Campos de la Estación y la techumbre del Cecytec. LIDIET MEXICANO

Los recursos equivalen al 30 por ciento del presupuesto anual del municipio; incluyen pavimentación, agua potable, electrificación y la rehabilitación de un campo sintético

CASTAÑOS, COAH.- El Gobierno del Estado puso en marcha el programa “En Equipo le Entramos” en Castaños, con una inversión de 39.5 millones de pesos que se destinará a pavimentación, servicios básicos, electrificación, rehabilitación de caminos rurales y mejoramiento de espacios públicos.

Acompañado de la alcaldesa Yesica Sifuentes, el gobernador, Manolo Jiménez, detalló que más de 7.8 millones de pesos se destinarán a pavimentación, recarpeteo y bacheo; más de 4 millones a ampliar las redes de agua potable y drenaje; 1.5 millones a electrificación y alumbrado público, y 4.5 millones a la rehabilitación de caminos ejidales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/a-mas-de-nueve-anos-del-feminicidio-en-torreon-el-dolor-se-vuelve-resistencia-familiares-y-colectivo-de-victimas-exigen-reparacion-del-dano-para-el-CG24115430

El paquete incluye la rehabilitación del campo sintético número uno de los Campos de la Estación, una petición que los deportistas de Castaños habían realizado durante más de nueve años, así como la construcción de una plaza pública y la techumbre del Cecytec.

Jiménez Salinas señaló que las obras se definieron a partir de las necesidades planteadas por la población, con el propósito de atender tanto las peticiones de las colonias como las de las comunidades rurales.

$!Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque del programa “En Equipo le Entramos” en Castaños, donde se invertirán 39.5 millones de pesos.
Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque del programa “En Equipo le Entramos” en Castaños, donde se invertirán 39.5 millones de pesos. LIDIET MEXICANO

“Todo lo que vamos a hacer son cosas muy importantes para la comunidad, las que ustedes nos fueron pidiendo: esta cancha, la plaza que se va a construir, los pavimentos y recarpeteos, el programa de bacheo, la techumbre del Cecytec y muchos proyectos que son el sentir y pensar de nuestra gente”, expresó.

RESPALDO MUNICIPAL

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora agradeció el respaldo del Gobierno Estatal y destacó que la coordinación entre ambos niveles de gobierno permite llevar más obras a los distintos sectores del municipio. “Porque cuando hacemos equipo llegan más obras, llegan más programas y más oportunidades para nuestra gente”, manifestó.

$!Decenas de habitantes de Castaños acudieron al evento donde se anunciaron obras de pavimentación, agua potable, electrificación y espacios públicos.
Decenas de habitantes de Castaños acudieron al evento donde se anunciaron obras de pavimentación, agua potable, electrificación y espacios públicos. LIDIET MEXICANO

Las autoridades señalaron que los recursos equivalen al 30 por ciento del presupuesto anual de Castaños, lo que permitirá avanzar en proyectos de infraestructura y atender compromisos establecidos con la ciudadanía, como calles en mal estado, servicios públicos, alumbrado y espacios para actividades deportivas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inversiones
obras públicas

Localizaciones


Castaños

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan