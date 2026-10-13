A más de nueve años del feminicidio en Torreón, el dolor se vuelve resistencia: familiares y colectivo de víctimas exigen reparación del daño para el hijo de Serymar

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Saltillo
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    A más de nueve años del feminicidio en Torreón, el dolor se vuelve resistencia: familiares y colectivo de víctimas exigen reparación del daño para el hijo de Serymar
    Sandra Soto, hermana de Serymar, cortó el pastel durante la concentración frente al Centro de Justicia Penal, donde familiares y colectivos exigieron una sentencia firme. HÉCTOR GARCÍA

Frente al Centro de Justicia Penal, familiares y colectivos recordaron a Serymar en lo que habría sido su cumpleaños 31; denunciaron que el proceso sigue sin sentencia ni reparación del daño

Frente a la sede del Centro de Justicia Penal, en Saltillo, familiares de víctimas de feminicidio y mujeres sobrevivientes de violencia colocaron velas, fotos, cruces rosas y un pastel en memoria de Serymar, quien este 13 de octubre habría cumplido 31 años.

Sandra Soto, hermana de la víctima, encabezó la concentración para recordar su vida y denunciar la impunidad que prevalece tras el crimen cometido por Jorge Alejandro, expareja de Serymar.

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“En lugar del fuego festivo por iluminar el cumpleaños de Serymar, la cobardía de Jorge Alejandro nos dejó el fuego de la memoria, una luz encendida, no para celebrar, sino para orar por su descanso eterno y mantener viva la llama de la justicia”, expresó Soto durante la manifestación pacífica.

$!Familiares de víctimas de feminicidio y mujeres sobrevivientes de violencia colocaron siluetas moradas con los nombres de mujeres asesinadas en el país.
Familiares de víctimas de feminicidio y mujeres sobrevivientes de violencia colocaron siluetas moradas con los nombres de mujeres asesinadas en el país. HÉCTOR GARCÍA

La hermana de la víctima señaló que el duelo se convirtió en una causa colectiva para abrazar a familias que han pasado por actos de violencia. “Aunque hoy ella falte para abrazarla, me sobra el amor para recordarla”, dijo.

Explicó que la realidad para las familias ha cambiado: “Ya no hay una fiesta, ya no hay celebración, sino tenemos que estar afuera de una fiscalía exigiendo justicia y nuestras invitadas son estas siluetas que también representan a las mujeres y las niñas asesinadas cruelmente en el país”.

A NUEVE AÑOS Y MEDIO, SIN REPARACIÓN

A nueve años y medio del feminicidio, el proceso sigue inconcluso y sin garantía de los derechos del hijo de Serymar.

$!La familia de Serymar colocó velas, fotos y un pastel en memoria de la víctima, quien este 13 de octubre habría cumplido 31 años.
La familia de Serymar colocó velas, fotos y un pastel en memoria de la víctima, quien este 13 de octubre habría cumplido 31 años. HÉCTOR GARCÍA

“Hoy, a nueve años y medio del feminicidio, seguimos presentes en la lucha porque todavía no está terminado el proceso, no hay una sentencia firme, no hay una reparación del daño para el hijo de Serymar”, denunció Soto.

La hermana de la víctima detalló la desprotección que enfrentan los huérfanos del feminicidio al no contar con reparación integral.

$!Cruces rosas fueron colocadas en las escalinatas del Centro de Justicia Penal durante la manifestación por el cumpleaños 31 de Serymar.
Cruces rosas fueron colocadas en las escalinatas del Centro de Justicia Penal durante la manifestación por el cumpleaños 31 de Serymar. HÉCTOR GARCÍA

“En ese entonces él tenía tres años y medio; hoy tiene 13 años y sigue dependiendo de nosotros como familia y de los programas que hemos logrado a través de la lucha”, comentó.

“Lo que por derecho nos corresponde, que lo marca la ley, que lo marca la Constitución, la Ley General de Víctimas, es la reparación del daño”, expresó.

$!Sandra Soto sostuvo el retrato de su hermana durante la manifestación pacífica; participó colocado las cruces y denunció que a nueve años y medio del feminicidio no hay reparación del daño para el hijo de Serymar.
Sandra Soto sostuvo el retrato de su hermana durante la manifestación pacífica; participó colocado las cruces y denunció que a nueve años y medio del feminicidio no hay reparación del daño para el hijo de Serymar. HÉCTOR GARCÍA

ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

La manifestación también sirvió para respaldar a otras víctimas, como el caso de Clarita, quien acudió a una audiencia de vinculación luego de tres años de espera por los delitos cometidos contra sus hijas.

También se visibilizó la violencia institucional y las limitantes económicas que impidieron la asistencia de otras familias.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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