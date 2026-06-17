Refuerzan apoyo a adultos mayores con entrega de 220 canastas alimentarias en Ramos Arizpe

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    Refuerzan apoyo a adultos mayores con entrega de 220 canastas alimentarias en Ramos Arizpe
    Autoridades estatales y municipales entregaron 220 canastas alimentarias a personas adultas mayores como parte de una estrategia de apoyo social en Ramos Arizpe. CORTESÍA

La estrategia conjunta busca fortalecer la nutrición, aliviar la economía familiar y reconocer la trayectoria de quienes han contribuido al desarrollo local

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un esfuerzo coordinado entre los gobiernos Estatal y Municipal, este miércoles se realizó la entrega de 220 canastas alimentarias a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad en Ramos Arizpe, como parte de una estrategia orientada a mejorar su bienestar y brindar respaldo a uno de los sectores más sensibles de la población.

La distribución de los apoyos se llevó a cabo mediante el Programa de Atención Alimentaria, impulsado por el DIF Coahuila y el DIF Ramos Arizpe, con el objetivo de contribuir a una alimentación adecuada y reducir el impacto económico que representa la adquisición de productos básicos para las familias beneficiarias.

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Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de acciones representan un reconocimiento al esfuerzo de quienes dedicaron años de trabajo al crecimiento del municipio y del estado, subrayando que su legado continúa siendo fundamental para las nuevas generaciones.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECE LA POLÍTICA SOCIAL

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, señaló que cada entrega constituye una muestra de gratitud hacia las personas mayores, al tiempo que reafirmó el compromiso del organismo de seguir promoviendo iniciativas que favorezcan su calidad de vida y les permitan vivir con mayor tranquilidad y dignidad.

$!El programa busca fortalecer la nutrición de los beneficiarios y reducir el impacto económico que representa la compra de productos básicos.
El programa busca fortalecer la nutrición de los beneficiarios y reducir el impacto económico que representa la compra de productos básicos. CORTESÍA

En representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, el coordinador regional de Gestión Social, José Manuel Rodríguez Romero, resaltó que la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento hace posible que los apoyos lleguen de manera directa a quienes enfrentan mayores necesidades.

El Programa de Atención Alimentaria contempla 4 entregas anuales y mantiene en Ramos Arizpe un padrón de 220 beneficiarios, con la finalidad de fortalecer su nutrición y apoyar la economía de los hogares donde residen personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.

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