Reconoce Antonio Attolini resultados adversos para Morena en Coahuila; pide asumir la derrota con altura

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    Reconoce Antonio Attolini resultados adversos para Morena en Coahuila; pide asumir la derrota con altura
    El legislador morenista sostuvo que su campaña se desarrolló con honestidad y sin acuerdos de impunidad, al defender el trabajo realizado durante el proceso electoral. SANDRA GÓMEZ

El diputado agradeció el apoyo de militantes y simpatizantes, y afirmó que las causas sociales que impulsa continuarán después de concluido el proceso electoral

TORREÓN, COAH.- Tras la jornada electoral de ayer domingo, el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a procesar los resultados con madurez política, en Coahuila.

Sin abordar señalamientos sobre posibles anomalías, el legislador enfatizó que la congruencia democrática demanda capacidad para aceptar los reveses con la misma mesura con la que se recibe el éxito.

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“La convicción democrática nos exige reconocer la realidad. Si bien la victoria requiere humildad, la derrota exige dignidad. Es momento de admitir que las urnas no favorecieron a nuestro proyecto en esta ocasión”, declaró.

Attolini subrayó que la voluntad ciudadana es soberana y debe respetarse sin caer en el rencor.

El morenista defendió la trayectoria de su campaña, calificándola como un esfuerzo honesto y valiente.

“Caminamos con orgullo, sin pactos de impunidad y señalando abusos que otros ignoraron. Elegimos el camino correcto por encima del más sencillo, y de eso no hay nada de qué arrepentirse”, sostuvo.

El diputado agradeció el respaldo de los votantes y de su equipo de trabajo, asegurando que su compromiso permanece intacto.

“El proceso electoral termina hoy, pero nuestras causas sociales siguen vigentes.

Se cierra una etapa, pero la lucha por la justicia y los derechos de la gente continúa más allá de un resultado numérico”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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