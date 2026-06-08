Reconoce Antonio Attolini resultados adversos para Morena en Coahuila; pide asumir la derrota con altura

Sin abordar señalamientos sobre posibles anomalías, el legislador enfatizó que la congruencia democrática demanda capacidad para aceptar los reveses con la misma mesura con la que se recibe el éxito.

TORREÓN, COAH.- Tras la jornada electoral de ayer domingo, el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, hizo un llamado a procesar los resultados con madurez política, en Coahuila .

“La convicción democrática nos exige reconocer la realidad. Si bien la victoria requiere humildad, la derrota exige dignidad. Es momento de admitir que las urnas no favorecieron a nuestro proyecto en esta ocasión”, declaró.

Attolini subrayó que la voluntad ciudadana es soberana y debe respetarse sin caer en el rencor.

El morenista defendió la trayectoria de su campaña, calificándola como un esfuerzo honesto y valiente.

“Caminamos con orgullo, sin pactos de impunidad y señalando abusos que otros ignoraron. Elegimos el camino correcto por encima del más sencillo, y de eso no hay nada de qué arrepentirse”, sostuvo.

El diputado agradeció el respaldo de los votantes y de su equipo de trabajo, asegurando que su compromiso permanece intacto.

“El proceso electoral termina hoy, pero nuestras causas sociales siguen vigentes.

Se cierra una etapa, pero la lucha por la justicia y los derechos de la gente continúa más allá de un resultado numérico”, concluyó.